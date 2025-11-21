獨家》「激動姐」重摔鎖骨、肋骨斷裂！ 10小時手術家屬心急如焚

女戰神「激動姐」鳳凰颱風夜自撞慘摔，鎖骨肋骨斷裂術後首露面。(照片/讀者提供)

女戰神「激動姐」本月10日鳳凰颱風來襲時，騎車返家途中不慎自摔，造成鎖骨2根斷裂、肋骨6根錯位，傷勢相當嚴重。因當時疼痛指數過高，無法立即手術，經醫療團隊評估後於19日進行長達10小時的手術。「激動姐」今（21日）術後首度露面向親友、粉絲報平安，最新傷勢也曝光。

激動姐回憶，走進手術房時緊張到腳軟，「坐下那一刻，前後都是手術病人，真的會怕」。她是當天第一個進刀房、最後一個出來，家屬在外焦急等待。醒來時已是隔天中午，痛到連向粉絲報平安都說不出口。

「激動姐」透露車禍傷勢「痛到連呼吸都會痛」，術後已可以正常躺睡了。(照片/讀者提供)

她透露，目前傷勢恢復良好，疼痛指數降至1到2，手可正常活動，身體也能正常躺睡。不過醫囑提醒，未來3個月內不得出國、6個月內避免提重物，仍需長期休養。

「激動姐」住院不忘收看政論節目關心時事新聞。(照片/讀者提供)

激動姐感性表示，這次劫難像是「從鬼門關走一遭」，也讓她深刻體悟健康與平安的重要。她自嘲：「我寧願當一輩子勞碌命，也不要住院。」她感謝粉絲一路守候，並承諾會努力康復，盡快回到直播為大家服務。

