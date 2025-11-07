獨家》濫倒廢棄物全都錄！貓羅溪畔這神器出沒 民眾驚喊：完美偽裝

監視器隱藏在紐澤西護欄內，外觀完全看不出來。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕完美的偽裝！彰化、南投交界的貓羅溪近來被傾倒大量裝潢棧板木材與碎玻璃，經查，不肖人士都是趁黑夜來傾倒，水利署第三河川分署在塑膠製紐澤西護欄內暗藏攝影機，即時監控，有民眾無意間發現直呼，原本以為是有業者亂丟紐澤西護欄，沒想到裡面竟裝有攝像機，「從外觀還真的看不出來是監視器」。

民眾指出，貓羅溪彰化、南投交界處宛如三不管地帶，以往就多次被不肖業者傾倒事業廢棄物、建築廢棄物與垃圾等，最近又發現河床被傾倒大量裝潢棧板木材與20幾袋的玻璃，這些不肖人士都是趁黑夜前來傾倒；貓羅溪彷彿成為濫倒天堂，遭丟擲水泥塊、紙箱、垃圾、保麗龍等大量廢棄物，實在太誇張，相關單位應加強巡邏。

第三河川分署指出，以往會在轄區溪流放置風速機、紐澤西護欄，這兩種設施內都暗藏監視器，其中，烏溪、貓羅溪目前共放置兩座隱藏式監視器，不定時更換位置，偽裝、蒐證、監控一次搞定，只要有動靜可立即與警方連線通報巡查，遏阻不法濫倒。隱藏式監視器依靠電池的電力，通常置放定點一到兩星期，之後就會更換地點。

監視器隱藏在紐澤西護欄內，堪稱完美的偽裝。(記者湯世名攝)

