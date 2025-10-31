獨家》濱崎步現身全場秒背對！安柏兒喊：氣場強到不敢看

歌手安柏兒(圖右)昔赴日受訓見到日本天后濱崎步氣勢驚人。(照片/游點意思娛樂有限公司、中時資料照)

歌手安柏兒近日推出獨立創作第三篇章《灰燼之後》，以自身經歷為靈感，訴說她曾跌落人生低谷、浴火重生的心路歷程。她回憶過去仍在女子團體Roomie時期，曾受唱片公司安排赴日本受訓、比賽，意外遇見日本流行天后濱崎步，深刻感受到天后級的排場與氣場。

安柏兒向《中時新聞網》透露，第一次到日本受訓、參加世界比賽就嚇壞，「當時同唱片公司的濱崎步擔任評審之一，她剛好路過一條走廊，由於排場、氣場真的太強大，兩側的人全部立刻轉身面壁，沒有人敢看她，不然大家不會這樣子。」安柏兒說，眾人會有這種反應，除了因濱崎步氣場爆棚外，更與日本的文化有關，「要尊重前輩、尊敬偶像，不能失禮。」

安柏兒近日推出獨立創作第三篇章《灰燼之後》音樂作品。(照片/記者游定剛拍攝)

從女子團體Roomie出道的安柏兒，曾被視為看好的新生代偶像，唱跳實力亮眼、前景備受期待，卻在2013年遭逢唱片公司改組、團體無預警解散，她更二度被解約，演藝事業急轉直下。她坦言，那段時期罹患重度憂鬱症，半年內暴瘦10公斤，每天起床莫名淚崩，甚至連自己都不知道在哭什麼；長期壓力也引發癲癇症，身心失衡，一度被黑暗吞噬。

女團Roomie2013年唱片公司無預警解散。(中時資料照)

療癒過程中，安柏兒開始創作，把痛苦化為旋律與歌詞，完成個人三篇章作品，赤裸呈現所有故事與破碎。「沒有放棄，遇到困境記得求救，知道自己需要被救、有出口。」她說，如今成功獨立製作、推出《灰燼之後》，對她而言不只是音樂作品，更是生命全新里程碑，「能撐過艱難挑戰，我真的很謝謝過去那個勇敢的自己。」

