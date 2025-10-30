獨家》灌溉斷水半年！美濃芭樂枯死、香蕉細小 農民怒批官推責
高雄市美濃區合和里因施作工程灌溉斷水逾半年，芭樂、香蕉及蔬菜大規模枯死，農民損失慘重；農田水利署高雄管理處將責任丟給高市府，請水利局務必維持抽水運作；水利局表示已採臨時抽水，10月30日起改「供七作五」方式兼顧施工與灌溉；里長批評官派管理處消極，造成農民損失，要求補償並確保灌溉不中斷。
溫姓農民指出，他2分地的芭樂園今年3月就無水可灌溉，3月果樹乾枯、果實萎縮，原可收成的2萬多顆芭樂在高價時期全數報銷，損失超過30萬元；第二批果實僅1000多顆，根本不夠養家。
許姓農友表示，他種2分地的香蕉，因為缺水果實細小，以往收入可達20萬元，今年卻不到1萬，損失慘重；另有林姓農民指出，所種的四季豆、高麗菜、韭菜全數乾死，第二批作物亦因供水不足再度枯萎，農民多次向管理處及1999求助卻遭推諉或掛電話，「辛苦耕作全白費」。
農田水利署高雄管理處表示，7月下旬水利局廠商拆走原抽水機，竹子們工作站10月初反映，分水員致電要求水利局裝回，水利局10月10日重新安裝，但抽水機容量不足，無法滿足約100公頃的農田灌溉需求，建請水利局務必維持抽水運作，以維護農民灌溉權益。
水利局回應，工程因2024年凱米颱風造成護岸損毀，2025年2月25日開工施作，4至5月曾配合農忙停工2個月，後續汛期加速復建，自10月起已使用抽水機臨時供水，但部分地區水量仍不足，決定10月30日起將採「供七作五」方式，使用供水七天後再施工五天，並與施工中搭配抽水機供水，以兼顧灌溉與施工進度，目前工程進入最後階段，預計11月底全面完工。
合和里里長林作松批評，農民灌溉用水農田水利署責無旁貸，但官派管理處態度消極、長期未解決斷水問題，造成農作物全數枯死，日前協調會上甚至一度快爆發肢體衝突，「政府的螺絲真的鬆掉了」，呼籲市府與農田水利署應補償農民損失，確保灌溉不中斷。
農民強調，灌溉是生計命脈，官方若持續推責，不僅造成經濟損失，也破壞對政府信任，要求立即改善供水措施並協助補償。
其他人也在看
高鐵高雄方案財務難以回收？許智傑提出解方
圖：高鐵南延屏東路線將採取進入台鐵高雄車站的「高雄方案」，財務恐難以回收，立委許智傑提出看法。（許智傑辦公室提供）臺灣時報 ・ 6 小時前
網紅爆私募款「開挖光復災區」 家屬怒：未告知
網紅爆私募款「開挖光復災區」 家屬怒：未告知EBC東森新聞 ・ 1 天前
台南20條路名取自「國外城市」 居民怨難引共鳴
台南市政府為了彰顯國際交流，在新開闢的道路或工業區以及重劃區，以「國外友好城市名稱」來命名。其中有20條路名，取自日本、南韓、美國及法國等的城市名稱，不過多數居民認為，這些名稱難引共鳴，不只難記，就連...華視 ・ 3 小時前
不爽分手衝女友家引爆瓦斯 高雄男公共危險罪起訴
高雄市鼓山區國慶日發生一起住宅火警，竟是一名男子不滿女友分手後收回住處鑰匙，憤而跑到對方家裡引爆瓦斯，他事後坦承犯案辯稱不知會這麼嚴重，近日遭檢方起訴。中天新聞網 ・ 6 小時前
中山隧道「長髮女鬼」抓到了！ 女為「萬聖節」取景
先前有民眾騎車經過基隆中山隧道時，發現一位長髮女子在遊蕩，讓他嚇壞了，不只自摔受傷，還整晚睡不著！ 警方主動調查，已經找到在路邊嚇人的嫌犯，23歲女子一行3人表示，是為了萬聖節拍片取景，警方依法開罰。 #中山隧道#長髮女鬼#萬聖節#取景東森新聞影音 ・ 6 小時前
男子為丟棉被「五字經」辱罵清潔隊員！ 法院判無罪
前年，1名男子在垃圾分類時，對清潔隊員的指導感到不滿，並以五字經辱罵清潔隊員，清潔人員報案後，該事件進入司法程序後。桃園地方法院經過審理，近日判決男子無罪，理由是其言辭雖不雅，但未構成侮辱罪，不足以造成清潔隊員的名譽受損。中天新聞網 ・ 6 小時前
男拒酒測嗆警 「我警友會的 明天讓你調六龜」
高雄警方凌晨 發現一輛轎車 開的搖搖晃晃，攔查時駕駛渾身酒氣，警方要對駕駛酒測，他不斷拖延 還嗆員警，我是警友會的，明天就讓你調到 六龜山上，還嗆員警是「猴囡仔」，由於男子一直拒測，被重罰18萬，吊扣駕照及車牌，警方也澄清他根本不是警友會的人員。 #高雄#轎車搖搖晃晃#酒測#嗆員警東森新聞影音 ・ 6 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 3 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 7 小時前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 12 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前