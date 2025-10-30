獨家》灌溉斷水半年！美濃芭樂枯死、香蕉細小 農民怒批官推責

溫姓農民（中）指出，他2分地的芭樂園今年3月就無水可灌溉，3月果樹乾枯、果實萎縮，原可收成的2萬多顆芭樂在高價時期全數報銷，損失超過30萬元；第二批果實僅1000多顆，根本不夠養家。（林雅惠攝）

高雄市美濃區合和里因施作工程灌溉斷水逾半年，芭樂、香蕉及蔬菜大規模枯死，農民損失慘重；農田水利署高雄管理處將責任丟給高市府，請水利局務必維持抽水運作；水利局表示已採臨時抽水，10月30日起改「供七作五」方式兼顧施工與灌溉；里長批評官派管理處消極，造成農民損失，要求補償並確保灌溉不中斷。

溫姓農民指出，他2分地的芭樂園今年3月就無水可灌溉，3月果樹乾枯、果實萎縮，原可收成的2萬多顆芭樂在高價時期全數報銷，損失超過30萬元；第二批果實僅1000多顆，根本不夠養家。

廣告 廣告

另有林姓農民指出，所種的四季豆、高麗菜、韭菜全數乾死，第二批作物亦因供水不足再度枯萎，農民多次向管理處及1999求助卻遭推諉或掛電話，「辛苦耕作全白費」。（林雅惠攝）

許姓農友表示，他種2分地的香蕉，因為缺水果實細小，以往收入可達20萬元，今年卻不到1萬，損失慘重；另有林姓農民指出，所種的四季豆、高麗菜、韭菜全數乾死，第二批作物亦因供水不足再度枯萎，農民多次向管理處及1999求助卻遭推諉或掛電話，「辛苦耕作全白費」。

農田水利署高雄管理處表示，7月下旬水利局廠商拆走原抽水機，竹子們工作站10月初反映，分水員致電要求水利局裝回，水利局10月10日重新安裝，但抽水機容量不足，無法滿足約100公頃的農田灌溉需求，建請水利局務必維持抽水運作，以維護農民灌溉權益。

水利局回應，工程因2024年凱米颱風造成護岸損毀，2025年2月25日開工施作，4至5月曾配合農忙停工2個月，後續汛期加速復建，自10月起已使用抽水機臨時供水，但部分地區水量仍不足，決定10月30日起將採「供七作五」方式，使用供水七天後再施工五天，並與施工中搭配抽水機供水，以兼顧灌溉與施工進度，目前工程進入最後階段，預計11月底全面完工。

合和里里長林作松批評，農民灌溉用水農田水利署責無旁貸，但官派管理處態度消極、長期未解決斷水問題，造成農作物全數枯死，日前協調會上甚至一度快爆發肢體衝突，「政府的螺絲真的鬆掉了」，呼籲市府與農田水利署應補償農民損失，確保灌溉不中斷。

農民強調，灌溉是生計命脈，官方若持續推責，不僅造成經濟損失，也破壞對政府信任，要求立即改善供水措施並協助補償。

更多中時新聞網報導

豬肉庫存6萬公噸 夠吃1個月

陳凱倫出書 劉德華寫序曝光交情

楊小黎戒戀愛腦當女王