獨家／火噬南門市場！直擊電線纏繞延長線「再接延長線」

桃園南門市場大火燒毀至少三分之二，消防初步鑑識，疑似是攤商冰箱的電線短路所造成。（圖／東森新聞）





桃園南門市場大火燒毀至少三分之二，市場近千坪的面積，消防初步鑑識，疑似是攤商冰箱的電線短路所造成。不過市場內攤和外攤的負責人卻對於延長線的問題意見分歧。《EBC東森新聞》實際到南門市場直擊，不只疑似起火的區域有不少電線纏繞在一起，就連沒有被大火影響的外攤區域，都有攤販用延長線再接延長線，一路拉線穿過馬路，非常危險。

攤位與攤位之間好幾條電線緊密纏繞，電線的絕緣外皮被燒個精光，市場內長年的電線亂象引發一場暗夜惡火，爆炸聲不斷傳出，讓人聽得心驚膽顫，祝融無情吞噬。

桃園南門市場昨（5）日晚間陷入火海之中，從空拍熱顯像畫面來看，一片紅通通怵目驚心，近千坪燒毀，上百個攤位受到影響，其中有三分之二的區域嚴重受損，至於起火地點疑似就位在文化街上。

《EBC東森新聞》實際重回現場，南門市場位在文化街的這一側，從現場觀察，可以注意到火場裡頭的鐵架，都有非常多的電線垂掛著。而現在外界就質疑，難道是因為延長線拉太多才會釀禍嗎？

原本掛在高處的電風扇，只剩一條細細的電線支撐，搖搖欲墜。來到市場另一側，現場布滿凌亂的電線線路，有地上走的，有從天上拉的，甚至有攤販用延長線再接延長線，用白色膠帶固定，一路拉穿越馬路，甚至有延長線插孔已經出現燒焦痕跡。

攤販：「後面那個好像這邊經常漏水，跟那個電線走火。」

消防局初步鑑識，疑似攤商冰箱電線短路引發火勢，不排除電線從內攤拉到外攤，引發用電風險，但市場內攤、外攤負責人已經先為此隔空開槓。

公有南門市場自治會會長鄭秀美：「我們十月中旬才來查過，我們的消防安全都做得非常好，但是外攤有一些部分的延長線，就是外攤，電線它會再牽進來。」

南門市場總幹事黃清河：「這個跟那個不是重點，它這次這種情況，也是要看火場鑑識的答案嘛，我們不能隨便亂講話。」

誰的問題誰要負責，雙方各執一詞，針對起火點和原因，火調科將全面採證，進行比對調查釐清。

