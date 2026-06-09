獨家／火球衝天、房屋搖晃 住戶驚：嚇破膽怕得要命

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新竹便當店深夜氣爆波及約200公尺範圍。（圖／東森新聞）





這場氣爆意外發生在深夜，當時不少人在睡夢中驚醒。一名在竹科上夜班的職員剛好趁空檔返家休息，卻遭到波及，所幸只有腳踝被玻璃割傷。而氣爆影響範圍涵蓋周遭200公尺內，便當店後方巷弄內的民宅遮雨棚破裂、洗衣機移位，住戶心有餘悸地說，真的嚇破膽了。

遮雨棚直接破了一個大洞，洗衣機也因爆炸瞬間產生的衝擊力，偏離原本擺放位置。新竹便當店氣爆後，爆炸地點後方巷弄內的住家也成了受災戶。

高翠路221巷住戶：「被震醒，怕得要命。」

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除了驚魂未定，家中更是一團混亂，不知該從何收拾，唯一慶幸的是沒有人受傷。發生爆炸的連鎖便當店，今年初才剛開幕，營業不到半年就發生意外。初步了解，疑似店內同時存放4桶瓦斯，加上使用天然氣管線，才釀成這起嚴重氣爆。

爆炸威力驚人，隔了4戶的出租套房內同樣滿目瘡痍。一名在竹科上夜班的職員，只是在半夜返家休息1個小時，就遭這場意外波及。

竹科職員：「被玻璃跟氣爆碎片炸到，當時如果站著的話，整片玻璃都會往我身上砸，一定會被玻璃貫穿。」

雖然只是皮外傷，但房內物品散落一地，到處都是玻璃碎片。另一名同樣住在出租套房的陽明交大碩士生，腳部也遭玻璃割傷。

陽明交大碩一生彭先生：「作業做到一半，準備要睡覺的時候，才剛躺下去，就聽到像打雷、地震一樣的聲音，馬上就驚醒了。」

氣爆發生後，首當其衝的是爆炸點所在的高翠路239號，鄰近的247號出租套房，以及後方高翠路221巷一帶也都受到波及，影響範圍約200公尺。

目前已有18人先行安置，另有57戶住家受到影響，93輛機車及40輛汽車也出現程度不一的損害。對受災戶而言，這無疑是一場突如其來的噩夢，只盼相關單位能盡快協助善後，讓居民早日恢復正常生活。

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

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