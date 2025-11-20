獨家／火鍋店爆肢體衝突！2男扭打互摔 小孩面前大打出手

兩名男子扭打在一塊，店員拉也拉不動。（圖／東森新聞）





吃飯吃到大打出手！一間知名連鎖的吃到飽火鍋店，2名男子在自助吧前扭打，把對方摔在地上，店員勸架也沒用。目擊民眾更指出，爆發衝突的2名男子，甚至都是帶著小孩來用餐，直呼在孩子面前大打出手，做了最壞示範。

火鍋店人員：「欸好了啦，幹什麼啦。」2名男子扭打在一起，火鍋店人員跟一旁女子，趕緊上前阻止卻拉也拉不動，小朋友也不知所措，看到家長大打出手，哭了出來被帶到旁邊。

火鍋店人員：「好了，你們不要這樣好不好。」

又一名店員上前勸架，但雙方越打越激烈，穿長褲的男子，還勾起腿抓住對方馬尾，扭身把他摔在地上，旁邊女店員被波及，跌坐在地受傷用手摀著胸口。

火鍋店人員：「要報警囉，放手，好了啦，打電話報警，不要這樣好不好拜託，小孩都哭了。」

事發在一間連鎖吃到飽火鍋，2名男子在自助吧前大打出手，讓其他用餐民眾看傻眼。

其他用餐客人：「他們其實在打起來之前，他們有先理論，然後後來那個店員進行勸架，他們就先雙方就各自冷靜了，然後沒過多久我吃飯吃到一半，突然聽到有人在大吼大叫，一抬頭看，就是有一方衝過去打了另一方，雙方都是有小孩的家長，在小孩面前這樣起口角，然後起衝突，我覺得都非常不妥。」

根據了解，原來是互不認識的2組家庭，因為小朋友互動產生誤會，引發家長間的口角，雙方父親爆發肢體衝突，店家也馬上通報警方到場協調。業者說明，雙方家長互相道歉後，同意不提告，至於同仁被波及受傷，已協助就醫與後續休養需求，也會精進緊急應變機制。

天冷冷親子一起吃火鍋，沒好好暖暖胃，就先大動肝火，反而在小孩面前上演全武行，家長身教還是要注意。

