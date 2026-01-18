獨家/炎亞綸搶錢.感冒嚴重發燒 沒戴口罩仍和粉絲近距離接觸

炎亞綸生病搶錢擔任一日店長/讀者提供

炎亞綸今年桃花不斷，日前被抖音網紅耀樂控訴交往時偷拍親密片，同時劈腿多位對象，對此，炎亞綸發出聲明道歉，據說他這次坦承與耀樂交往過，也算是他首度公開出櫃，這事震撼影劇圈。 炎亞綸的一大堆的誹聞名單中，也有不少女性，對於後來喊著要嫁給他的鬼鬼，他是在去年底自動斷聯鬼鬼。鬼鬼也很斯文，回說：斷了就斷了， 也沒細說2人交往內容，看起來像用緋聞來行銷升溫知名度。 由於天氣冷暖氣溫忽高忽低，氣候異常，去年流感10月一度達最高峰，大家一聽到感冒兩字，躲都來不及，原因是感冒很難好，18日下午13點30分，前幾天就感冒的炎亞綸，在發高燒的狀況下，還是來搶錢並會粉絲，出席 HOHOS快閃店 一日店長 （ SOGO忠孝館），沒有戴口罩，沒有一切準備，和粉絲面對面，他的人氣很旺，粉絲排了很長的人龍，無法近身，拍張照也好。 他道歉的話，抖音網紅耀樂仍在耳邊迴繞：「如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。」炎亞綸在鏡頭前很少談感情，講到緋聞對象，抖音網紅耀樂公開並坦承與耀樂交往過，也算是他首度公開出櫃。女粉絲們看來也是瘋狂的愛上他了。