獨家／為了簽名拚了！少女聽「三立記者一句話」成功攔截黃仁勳圓夢
財經中心／余國棟報導
輝達執行長黃仁勳今晚在「磚窯」餐廳宴客，吸引大批粉絲包圍。現場一位街頭速寫畫家吳慶怡，自備板凳在喧鬧中即席作畫，以驚人速度捕捉黃仁勳神韻。她聽從《三立新聞網》記者的「戰略建議」調整卡位動線，果然成功等到黃仁勳現身互動，順利在剛完成的畫作上獲得親筆簽名，圓滿達成心願。
AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（31）晚在台北知名懷舊餐廳「磚窯」設宴，款待科技界合作夥伴。現場除了大批媒體守候，更聚集了無數熱情粉絲聞風而至，將餐廳周邊擠得水洩不通，爭睹這位科技巨擘的風采，共同見證這歷史性的一刻。
粉絲備球書求簽名 爭相記錄歷史
為了能與偶像近距離接觸，現場粉絲各出奇招。許多人手持棒球、黃仁勳的著作，希望能幸運獲得親筆簽名。更多人高舉相機和手機，單純為了拍照攝影，只求能捕捉到黃仁勳的身影，參與這場科技界的盛事。
板凳畫紙隨身帶 速寫少女成亮點
在喧鬧的人群中，一位名叫吳沁頤的年輕女生格外引人注目。她自備小板凳坐在角落，拿出畫紙與畫筆，就地進行街頭速寫。她作畫速度驚人，僅需數十秒到一兩分鐘就能完成一張生動作品。她以獨特視角，記錄下現場媒體忙碌作業、磚窯餐廳懷舊外觀，以及科技大佬們進場的動態畫面。
吳沁頤當然沒錯過今晚主角，迅速為黃仁勳完成一張傳神的人物速寫。她表示，雖然從小學畫，但這種快速抓拍神韻的素描技巧是近幾年才練就的。她今晚最大的心願，就是希望能親手將這張熱騰騰的現場速寫送給黃仁勳。
聽從《三立新聞網》建議卡位 圓夢獲親筆簽名
現場採訪經驗豐富的《三立新聞網》記者見狀，主動向吳沁頤提出「戰略建議」，指出依照過往經驗，作風親民的黃仁勳極有可能在用餐中途走出餐廳，親自為守候在外的媒體送上餐點慰勞，或是滿足粉絲的簽名需求，建議她不妨移步至餐廳兩側的動線上等候機會。
吳沁頤聽從了這項建議調整位置，果然皇天不負苦心人，稍後黃仁勳現身與場外互動時，她成功把握住黃金空檔遞上畫作，讓黃仁勳在剛完成的速寫上親筆簽名，順利圓滿達成心願，讓她興奮不已。
IG經營勤奮親民 曾畫過蔡英文、攀爬101霍諾德
觀察吳沁頤的Instagram帳號，擁有1.7萬位粉絲，發布過3089篇貼文，顯示她是一位資深且勤奮的創作者。她的畫風淡雅傳神，筆下人物眾多，除了前總統蔡英文外，就連曾赤手攀爬台北101大樓的知名攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）的身影也都曾被她捕捉入畫。
太緊張開成自拍鏡頭 險錯過歷史瞬間
這整個激動人心的圓夢過程，《三立新聞網》記者全程在一旁側面記錄，拍下了許多吳沁頤與黃仁勳珍貴互動的照片。看到這些照片，吳沁頤忍不住驚呼感謝，並透露了一個可愛的小插曲。原來在黃仁勳簽名的關鍵時刻，她因為太過緊張興奮，拿起手機想紀錄時竟手忙腳亂開成了「前鏡頭」自拍模式，導致完全沒拍到重點畫面。她懊惱又好笑地對記者說：「天哪，我沒有拍到，太感謝你了！剛剛手機一拿開，結果開的是前鏡頭。」所幸有《三立新聞網》的專業紀錄，為這位才華洋溢又幸運的粉絲，完整保留了這段難忘的回憶。
