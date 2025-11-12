獨家／為孩子不打離婚官司 范姜分手費恐因「夫妻收款習慣」少於800萬

范姜和粿粿為了孩子，決定不上法院打官司。（翻攝自粿粿臉書）

范姜彥豐和粿粿歷經二週的互相開撕後，讓他們和王子都受到不小衝擊，連孩子的身世都被網友拿來大肆討論。據悉，范姜和粿粿為了不想讓孩子未來看到父母的互控在法院判決上留下紀錄，決定私下協商調解，不上法院訴訟，但由於兩人婚後的收入金流許多都進入了用粿粿家人所成立的公司帳戶內，范姜要拿到比公開爆料前談好的800萬可能不是那麼容易。

據悉，粿粿自從美國回來後，便有了想離婚念頭，過去為了節稅，粿粿和范姜只要接了工作，都盡量以現金收款，在決定離婚後，粿粿立刻將大筆放在家中的現金用大袋子裝著搬去王子家，范姜雖然知道家裡少了一大筆錢，卻又無法奈她何。

粿粿和范姜婚後，憑藉幸福時尚夫妻形象，撈了不少業配和代言，而粿粿家為了替他們節稅，就連工作室都是用家人名義開的，也因此，如果真的走上法院，范姜能分到的夫妻財產可能少之又少。

