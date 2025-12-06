獨家／為癱父求健康 女信徒追隨白沙屯媽九年

記者吳繢杉、郭彥廷、陳俞安／高雄報導

白沙屯媽祖南下高雄吸引滿滿信徒，其中一對夫妻分享感人故事，連續參加9年，因為爸爸生病身體癱軟，找不到原因，直到拜了媽祖一周後找到病因，順利康復，甚至她的愛情故事也跟媽祖有關！

黃小姐全身背滿媽祖結緣品。

全身背滿媽祖結緣品，一大串護身符，頭上還有自製的順風耳、千里眼頭飾，黃小姐跟隨媽祖一走就是９年，為了就是自己生病的爸爸。

信徒黃小姐出面說明。

信徒黃小姐：「我爸爸生病那時候，我們就去看了很多醫生都沒有效，然後想說白沙屯媽祖跟大甲媽祖都求看看，然後求好了的話就是帶爸爸媽媽走全程。」

廣告 廣告

黃小姐父親多年前下半身時常癱軟，醫生都找不出原因，拜完媽祖後就找出病因。

黃小姐爸爸多年前不明原因下半身時常癱軟，從台北到台中找醫生都找不出原因，走投無路拜了媽祖，一個禮拜後找出病因。

信徒黃小姐：「因為我開車，就是載他們全程。」

信徒黃小姐出面說明。

記者：「這九年就是身體都很健康？」

信徒黃小姐：「對，他現在就很健康，可以走還可以打麻將。」

黃小姐的姻緣也與媽祖密切關連。

現在黃小姐爸爸身體健康，每年都會發足貼結緣，親手一個個把包裝好，黃小姐與老公載著爸爸一路發送，不過她與媽祖的緣分不只如此。

信徒黃小姐出面說明。

信徒黃小姐：「那時候跟他來的第一年就是（祈求）給我一個男朋友，然後我帶他來，來3天而已，然後他也去求說給他一個女朋友，那時候我們還不熟，然後我們有去求籤，他的籤是遠在天邊近在眼前，我想說在哪裡啊，我哪知道，結果就是同公司樓上跟樓下。」

白沙屯媽祖南下高雄。

跟媽祖求姻緣，沒想到一求遠在天邊近在眼前，老公就是樓下同事，從此追隨媽祖路上又多了一人，黃小姐一家和媽祖的緣分也在這一路上越走越深。

更多三立新聞網報導

真有人姓「八」！全台僅1人 揭祕複姓「令狐」背後千年傳說

預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發

德媒讚日本抗中值得學習 再提「1絕招」讓各國承認台灣

宏國哭哭！台灣白蝦外交超狂 這4國前10月進口額超越去年整年

