獨家／為省11元！台中婦搭公車「1卡2人刷」逃票全都錄

台中有兩名婦人，18日下午搭乘155號公車時，竟然只使用一張卡片，以上下車「接力刷卡」的方式逃票，自以為神不知鬼不覺，卻被刷卡機語音「已下車」當場出賣，全程也被車內監視器拍下。雖然客運業者大器表示不追究，但畫面流出後，貪小便宜的行徑全都現形。

公車到站，乘客依序上車，穿紫色上衣的婦人刷卡上車。公車刷卡機：「上車。」

讀卡成功後，紫衣婦人卻沒有收好卡片，而是立刻將卡片往後遞給穿紅衣的同伴。公車刷卡機：「已上車。」

兩名婦人靠得很近，就這樣共用同一張卡搭車。到了下車站點，又故技重施。公車刷卡機：「下車。」

紫衣婦人刷卡後，再把卡片遞給紅衣婦人，整個過程相當熟練，但早已被監視器完整記錄。

其他民眾：「太貪小便宜了，公車票價已經很實惠了，還要這樣省，最後只會讓業者虧錢，為了那11塊錢不去買一張票，真的不好。」

事件發生在18日下午，兩名婦人搭乘的是中台灣客運，往返麗寶樂園與烏日高鐵的155號公車。兩人上下車都刷同一張卡片，企圖逃票。司機表示，並非沒看到，而是專注行車安全，未特別處理。

事實上，台中市公車半票僅11元，而刷卡機其實也早已露餡。一般第一次刷卡下車時，螢幕會顯示上下車站點、扣款金額與卡片餘額；但若短時間內連續刷第二次，螢幕就會顯示交易已完成，語音提示也會不同。

公車刷卡機：「已下車。」

客運業者說明，司機平時需專心注意路況與乘客安全，並未要求司機主動處理逃票行為。統聯客運主任林元凱：「公司內部沒有規定因為乘客逃票就處分司機，我們只是希望乘客如果良心發現，能夠補票就好。」

業者也強調，大多數乘客都相當守規矩，這類情況屬少數，但搭車付費本就是天經地義，兩名婦人投機取巧省車資的行為，仍然不可取。

