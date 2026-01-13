獨家／為「頂樓雜物」結怨！樓下控樓上跟蹤、恐嚇：會怕就好

9樓住戶不甘示弱，貼出一家人的照片，並寫下「檢舉達人」。（圖／東森新聞）





《東森新聞》先前才獨家報導，新北汐止一棟社區大樓，9樓住戶在頂樓堆放雜物，影響消防逃生。現在又有樓下居民怒控，這名9樓住戶跟蹤自己，甚至跑到工作地點恐嚇，疑似還濫用管委會權限，調閱監視器，將一家人的照片貼在電梯內。對此，我們求證管委會總幹事，對方只回應「不予置評」。

菜市場內，民眾和鄰居吵個沒完，要對方給出合理交代，為什麼跑到自己的工作攤位騷擾、恐嚇。

樓下住戶卞先生vs.9樓住戶：「那你來我攤位幹嘛，（這裡是公共區域，啊錄影要幹嘛？）沒有錄影喔，（會怕就好）。」

這一句「會怕就好」，讓卞先生一家心驚驚，就怕對方再做出威脅舉動，因為雙方糾紛早在去年7月就已經點燃。

樓下住戶卞先生：「這些架子是合理？可以放在這邊嗎？」

《東森新聞》曾獨家報導，這名被指控跟蹤騷擾的9樓住戶，曾在頂樓堆滿雜物，影響逃生動線，後續雖然有改善，但鄰里之間卻因此槓上。住在樓下的卞先生一家怒控，9樓住戶疑似不滿事件鬧上新聞版面，先後跑到工作地點恐嚇，連家門口前也出現不明男子窺探。卞先生實在受不了，去年底在電梯及樓梯間貼出公告，請大家重視「公共安全」，但9樓住戶不甘示弱，貼出一家人的照片，並寫下「檢舉達人」，其他住戶也加入戰局，反嗆「違規達人」，雙方陣營吵個沒完，甚至鬧到報警。

樓下住戶卞先生太太：「當初我第一次貼公告的時候，他就把我先生、小孩的照片貼上去，裡面還寫了一些侮辱的話，我覺得9樓住戶是濫用委員的權力，亂調閱監視器。」

卞先生一家也說，已經寄出存證信函給管委會，但都被「冷處理」。對此我們求證管委會總幹事，對方僅回應「不予置評」，不願再多做說明。社區糾紛越演越烈，一連串爭議，最終恐怕仍得交由司法釐清。

