獨家／為30元拔刀！疑算錯錢互槓 老闆持武士刀恐嚇

桃園有民眾近日到肉羹店消費發現算錯錢，去到店內想拿回錢，老闆卻拿著超長武士刀在門口恐嚇等待。（圖／東森新聞）





桃園有民眾近日到肉羹店消費，點了好幾樣總共350元，店家卻收380元，反覆核對後確定是被多收30元，去到店內想拿回錢，老闆卻拿著超長武士刀在門口恐嚇等待，雙方起口角爭執，更鬧到警方來關切。對此，店家強調當時顧客一來就直接退錢，武士刀也只是模型，警方仍依法查扣。

藍色上衣的男子站在小吃店工作檯旁，看到客人騎車停下，就突然拿出一把超長武士刀要找對方理論，兩人在門口僵持不下。持刀業者vs.當事民眾：「怎樣啦，你是怎樣啦，不然你是怎樣啦，（來啊）。」

拿著超長武士刀走來走去，把現場顧客嚇壞，警方獲報到場，業者還直接坐在櫃台上，跟警方辯稱說他只是拿著刀沒有傷人。原來是民眾去點餐消費，但被算錯錢想回店家討公道，對方卻拿出武士刀恐嚇。

當事民眾：「（老闆娘說）總共是380，錢付了之後，我回家數了一下，數了2、3次不對啊，怎麼數都是350元。他說30塊叫我能不能換東西，我說我沒有辦法再換東西了，因為你是多收我的錢。結果我到現場之後，老闆手拿武士刀在那邊等我。」

只是想拿回多收的錢，卻被老闆拿武士刀恐嚇，更控訴業者強迫消費，事發在前天（14日）中午桃園的赤肉羹店，當時顧客到店家點了好幾樣共350元，但店家卻收380元，在電話中反覆核對，發現真的有誤差，要求店家退款。老闆娘一下答應，老闆又出爾反爾拒絕，兩人在電話中理論，在店家外又起口角，一氣之下，老闆才想說拿武士刀嚇嚇顧客。

當事店家：「他一到，我就馬上把30塊給他，我說大哥不好意思我多算，他說30塊我不收，叫老闆，因為剛老闆叫我來的。就一個（武士刀）模型啊，就長長的像刀子這樣子。」

桃園建安派出所副所長蔡岱錡：「經查該武士刀未開封，且無殺傷力，警方已依法查扣。」

為了30元雙方互槓，老闆還拿長刀嚇人，不只遭警方約談，恐怕下回算錢時仔細一點，才不用大動肝火。

