獨家／烏龍！前後配還調胎 前輪卡卡 汽百扯煞車壞

高雄有一名車主，沒注意到自己車子是「前後配」，也就是後輪比前輪寬，還到汽車百貨做5000公里免費調胎服務。偏偏技師也疏忽直接對調，這下慘了，前輪卡卡的，而且技師還沒發現自己錯了，說是煞車卡死，得要維修。車主覺得怪怪的，把車拖吊到其它保養廠，這才發現是大烏龍，但輪框已經有磨損，怎麼賠償雙方還得協調。

到連鎖汽車百貨做5000公里免費調胎，前後輪對調後，左前輪卻一直發出異常的聲音。車主再往前往後開，異常的聲音還是在。

汽車百貨維修技師vs.車主謝先生：「你這個會咬住煞車，（我剛開來時，不會咬住煞車啊）。」

由於聲音很大聲，其他的維修技師全都跑來看，最後車主決定向朋友求救。車主謝先生vs.友人：「前面煞車卡死了，（那是卡鉗嗎），對啊卡鉗啊，完全沒辦法開啊。」

就怕再繼續開會損害其他零件，只好請拖吊車來把車吊走，經過維修，這部車已經沒有怪聲了。

車主謝先生：「我是覺得他有點在欺騙啦，就是說煞車咬死，他又想要叫我處理煞車，看我要不要處理，我不處理他就完全都不理我這樣子。」

怎麼會發生這種事呢？汽車百貨買新胎提供的5000公里調胎服務，主要是因為前輪磨損會比較嚴重，前後輪對調，平衡四輪磨耗，延長輪胎使用壽命。但當事人的車因為改裝採「前後配」，也就是前輪較窄後輪較寛，對調之後就變成前輪卡住的情況。

當事汽車百貨業者：「有時候材料零件或鋁圈，他有點公差，當天在幫他檢查的時候，他是一輪能轉動，一輪不能轉動，才可能誤判到說，是不是這台車有其他的問題。」

業者承諾會幫當事人處理好，但汽車百貨幫忙做前後輪對調，因為是免費服務，通常不會做動態平衡。

來到專業的汽車輪胎行，所謂的動態平衡，是將輪子拆下來後，師傅會先用專業的儀器，貼完鉛片再測一次，一直到兩邊數據都歸0才是真正的平衡。再來裝輪子時也要留意，鉛片是否會摩擦卡鉗。

輪胎行業者李鳳鳴：「有沒有，等於是兩邊的內外就不一樣了，就是要調整。」

前後輪胎對調前，多做動態平衡，平均費用大約500元到600元，花小錢避免車子抖動，行駛中也會比較穩定。

