獨家／無人拉麵店當廚房！女2度煮牛肉麵只付15元

高雄楠梓一家24小時無人拉麵店，被一名女子當成自家廚房，兩度來這裡拿了泡麵、牛肉片和飲料，但都只付了15元的飲料錢，店家是看顧客消費紀錄怎麼有人只買飲料，調閱監視器發現女子來白吃白喝，氣到報警，這名女子還特地從左營到楠梓這邊來吃麵，專挑早上沒人的時段，店家懷疑，她可能是慣犯。

女子進到24小時無人拉麵店，拿了泡麵牛肉片放進碗裡，又拿了飲料喝，走到機台結帳，隔了一個星期，女子又來了，這次多拿了一包牛肉片，同樣結帳時店內都沒人，女子飽餐一頓後離開，店家看顧客消費紀錄，發現怎麼有人會在早上來只買飲料，再回頭看監視器，才知道這名女子，來白吃白喝。

無人拉麵店老闆娘：「怎麼會有一個15塊錢飲料結帳，是一個人特地來買飲料嗎，我就去查了監視器，結果是她拿了泡麵，拿了三包牛肉片，只有15塊錢的飲料結帳。」

女子兩次來都選早上七點多，也就是店內最不會有人的時候，她悠閒吃拉麵還夾了大量的配料，每次都待在店內一個小時才離開。

店家一查，女子去年9月18號，女子來到店內，拿了一包泡麵108元，兩包牛肉片70塊，加上一罐奶茶15元，這餐她吃了193元，一個星期後，她來又選了同款泡麵，這次多選了一包牛肉片，加上飲料，應該要付250元，但她這兩次都只付了15元。

無人拉麵店老闆娘：「特地來的住左營市場附近，特地來楠梓這個地方，所以有可能她也跑到其他店家，覺得她應該，不會只有來這兩次。」

其他顧客：「因人而異看良心。」

其他顧客：「照價錢付錢，因為都已經無人了，等於說相信我們。」

就怕女子食髓知味，店家報警，女子現在被以竊盜罪起訴，老闆娘說，女子吃兩次，加起來金額四百多元，金額不算多，但是是行為很可惡，而且店內無店員，很怕女子把這裡當自家廚房，常常來吃免費，才會報警給女子一個教訓。

