獨家》無懼恫嚇！沈伯洋再赴歐洲 前進荷蘭談民主防衛

〔記者方瑋立／台北報導〕中國官方片面宣稱立案偵查、全球通緝的民進黨立委沈伯洋，無懼恫嚇，繼赴德國國會作證後，今日再度前進歐洲，預計當地時間明(22)日前往荷蘭，與擔任「國際自由聯盟(Liberal International，LI)副主席的民進黨立委范雲出席該聯盟第209屆執行委員會會議。兩人將分別針對「政治操弄時代下的民主防衛」及「常態性危機政治」等議題，與全球自由民主政黨代表進行深度座談。

​中國繼去年將沈伯洋列入「台獨頑固分子」制裁清單後，重慶市公安局於上(10)月28日更片面宣稱以涉嫌「分裂國家罪」對沈立案偵查，中國官媒亦大肆配合認知戰，引述說法威脅稱一旦偵結，可透過「國際刑警組織」(INTERPOL)發布「紅色通緝令」全球抓捕，但這項片面宣稱則已被國際刑警組織打臉。

​國際自由聯盟第209屆執委會於21日至23日在荷蘭海牙舉行。根據官網議程，沈伯洋預計於當地時間22日上午11點15分(台灣時間22日下午6時15分)，出席由LI人權委員會主辦的「在政治操弄時代捍衛民主」座談會。

​該場次由來自加拿大的資深政治工作者、LI人權委員會副主席麥考伊主持，沈伯洋將與塞爾維亞「自由公民運動」(PSG)主席格波維奇、荷蘭自民黨(VVD)歐洲議會議員格魯特惠斯同台，共同探討如何應對威權勢力的資訊戰與滲透。

​同日下午2點30分(台灣時間晚間9時30分)，去年10月接任LI副主席的立委范雲，也將參與題為「震撼與麻木：自由派如何應對常態性危機與不安全感的政治」論壇。該場次由荷蘭民主66黨(D66)參議員貝爾希爾希主持，與談人包括烏克蘭「人民公僕黨」國會議員克拉夫丘克、委內瑞拉反對派領袖烏魯丘圖及黎巴嫩「未來陣線」秘書長哈里里，共同商討在動盪國際局勢下的自由派對策。

​此外，沈伯洋與范雲也預計於當地時間23日下午出席由歐洲自由民主聯盟(ALDE)與亞洲自由民主聯盟(CALD)合辦的「印太與歐洲安全：發展、議題與挑戰」聯合會議。屆時兩人將與英國自民黨上議院議員布林頓女爵、日本立憲民主黨眾議員鈴木雍介等多國國會議員，針對跨區域安全連動進行交流。

