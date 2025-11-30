獨家／無收費機！台中大雅「誠實停車場」 全靠良心投錢

台中大雅誠實停車場。（圖／東森新聞）





台中大雅有個「誠實停車場」，入場沒有車牌辨識，要出去也很簡單，自己拿單子寫進出場時間，投錢進保險箱就可以，要投多少錢全看民眾自己的良心，讓許多民眾都感到很新奇。不過台中停管處一查，發現業者沒有取得登記證，最高可罰15000元。

民眾來到停車場要繳費離開，但看到眼前的繳費亭完全霧煞煞，大家都會看一下收費亭在哪，不過台中這個停車場非常特別，它是一台保險箱，完全沒有任何的機器。繳費方式也非常獨特，只要寫好單子、把零錢放在裡面，最後再把這個零錢投進保險箱，這樣子就算繳費完成。

台中大雅民生路附近許多小吃餐廳，停車格一位難求，奇特的停車場，收費方式很簡單，離場前拿單子填寫車輛顏色和車牌，停車時間自己算，再把錢投進保險箱，完全考驗人性誠實度。

停車民眾：「這樣變成是自發性的，要繳多少就繳多少，沒有辦法很明確規範說正確時間是怎樣。」

停車場有3台監視器，一台在入口，一台在出口，還有一台就在繳費亭上方，但柵欄採感應式，車子一靠近就會打開，沒繳費也照樣能自由進出，難道業者不怕有人停免費的嗎？

停車民眾：「憑良心，就停多我們就投多久，因為你沒辦法確定時間是多少。然後你看攝影機的話，我相信就算差個半小時，好像業者也不會特別去抓這個。」

業者私下透露，說是因為收費機一台就要上百萬，這邊只有5個車位超迷你小場，不符合成本，但半小時收費20元，等於一小時40元，當日最高200元，如果以每台車停一天來算，一天賺1000元，只要3年就能賺超過百萬，說難回本也不盡然。

停車民眾：「有機器會更好，會覺得比較方便。」

要繳多少錢全靠民眾良心，被大家封為「誠實停車場」，但停管處發現，停車場沒取得登記證，違法營業最高可罰15000元，將啟動輔導程序，協助業者完成登記。民眾自行填寫並繳錢的方法也被停管處打槍，收費機台肯定得買，進出場時間跟計價，列表印出當憑證，「誠實停車場」未來就得跟大家說掰掰。

