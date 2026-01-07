獨家／無照累犯！ 18歲男「飛車衝路口」 逃1公里罰12萬

18歲騎士落網供稱，當下不知道警察在後面追，沒聽到鳴笛聲。（圖／東森新聞）





新北市中和警方，日前深夜發現有雙載機車沒有開大燈，甚至拒絕停車，沿路違規闖紅燈、逆向狂逃1公里。18歲騎士落網供稱，當下不知道警察在後面追，沒聽到鳴笛聲，後來又改口是嚇到才會逃。無照加上違規，他跟車主一共被開出9張罰單，最高可以罰12萬，另外也因為妨害公眾往來安全，被判處有期徒刑3個月。

騎士好大膽，看到警車在眼前，他沒開大燈，油門一催，想把警方甩開，員警迴轉立刻加速追上去。騎士明明就有聽到鳴笛聲，但他把耳朵關起來，完全沒看路，還闖紅燈，就是不想被逮到，甚至逆向行駛，不顧後方警方按喇叭，原來是無照上路。

原本只是沒開大燈違規以及無照駕駛兩張紅單，但乘客這一逃，沒有打方向燈，沿路違規，一路從新北市中和南華路與景新街口，騎到中正路上，狂逃1公里，最後還是被員警追到。而騎士今年才18歲，無照載著16歲少年。

員警：「法院以外任何機關逮捕拘禁時，你本人或親友可以向該管法院聲請提審。」

騎士無照上路又是累犯，警方調查，機車是後座乘客16歲少年朋友的，車主因為借車給無照騎士，連帶罰36000元，再加上騎士本使也被開出8張罰單：3張未打方向燈，闖紅燈逆向行駛，轉彎未依規定、危險駕車等各一張，車主加上騎士最高可以罰12萬7800元。另外妨害公眾往來安全罪，則判處有期徒刑3個月，等於易科罰金9萬元，如今這罰單金額以及違規刑責超過20萬，這鉅額代價恐怕讓騎士真的知道怕了。

