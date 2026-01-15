獨家／無牌車遭詭異2男偷走 車內愛馬仕包失竊損失逾200萬

警方還在車上搜出依托咪酯煙彈，不只偷車現行犯，還是毒駕。（圖／東森新聞）





台中大里一名女子將車輛停放在家門外，以帆布覆蓋半年沒有開，11號竟然遭到2名竊嫌光天化日下將車開走。車內放有多件名牌包跟衣物，價值高達200萬元。嫌犯開走後懸掛假車牌，隔一天在神岡區被員警攔查，並發現車內藏有毒品，依現行犯逮捕1男1女。不過車上的名牌包通通不見，疑似一天內就銷贓百萬。車主現在希望警方能協助追回遺失物，否則損失高達200萬元。

兩名男子搭計程車到場，鎖定路邊這台進口車，鬼鬼祟祟，掀開帆布，打開引擎蓋，更換電瓶後上車發動，就把車開走，但這台車，根本不是他們的。

當街大膽偷車，就在台中大里塗城路附近，整個過程只花了五分鐘。車主發現後，趕緊報案，因為車上還放著多顆精品包和名牌衣物，價值超過上百萬元，古馳圓餅包、愛馬仕H方包、愛馬仕限定野餐包，這一個要價就要100萬元，車主損失慘重。

車輛遭偷竊的隔一天，豐原警方在執勤時，鷹眼發現一部可疑車輛，車身跟車牌都有異狀，立刻攔查。

員警vs.偷車嫌犯：「你是這台車的車主嗎？（車主啊，我車主）。這車子怎麼好像對不起來？你這什麼車子？（C300，C300，我車頭有漆過）。」

嫌犯還想凹，是自己購買的權利車，但進一步比對，確認將是大里偷車失竊案的贓車。警方還在車上搜出依托咪酯煙彈，不只偷車現行犯，還是毒駕，當場逮捕34歲許姓男子及37歲周姓女子。

豐洲派出所所長蔡坤璋：「該車車身與懸掛號牌不符，確認為失竊車輛，並在附帶搜索後，查獲使用之後的依托咪酯煙彈。」

不過案情疑點重重，1/11的11:09在台中大里，2名男嫌犯將車開走；1/12的9:55在台中神岡，嫌犯假車牌被攔，但車上變成1男1女。警方在一天之內找回贓車，但車上百萬精品都沒了，難道已遭變賣。

連在自家門口都會被偷，我也覺得很扯。

