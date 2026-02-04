獨家／無視禁令！童拿香蕉餵猴 阿公嗨喊：慢點兒

有小男孩竟然拿香蕉從鐵網細縫餵食紅猴。（圖／東森新聞）





寒假不少家長、安親班會帶著小孩到動物園參觀，卻有民眾目擊亂象！有小男孩竟然拿香蕉從鐵網細縫餵食紅猴，但正前方明明就有禁止餵食標示，一旁家長卻全程無視，反而還讚嘆猴子真會剝香蕉？

告示寫著，請勿餵食，家長卻視而不見。民眾目擊全程想出言制止，一樣被無視。目擊民眾：「這個伯伯就先把香蕉拿出來，吸引那個猴子，那猴子就在那邊看，他再把香蕉遞給他孫子，當下有制止了，但他可能裝沒聽到吧。」

尤其寒假動物園親子客多，不少家長也認為這是做了最壞示範。

其他家長：「老人家有些時候，他們沒辦法想的比較完全，我是覺得有人（巡邏）勸導，或前面放個擴音器勸導，會比較好一點。」

其他小朋友：「這樣會被法官抓起來，會罰錢。」

畢竟動物園裡動物，食譜都經過營養師仔細調配，每天定時定量，而香蕉其實並並不適合猴子日常飲食。

北市動物園動物組組長吳立信：「因為香蕉是滿甜的食物，如果一直吃重甜的食物，對牙齒對身體健康不是那麼好。」

而這樣的行為也已經違反相關規定，如果害當事紅猴身體有異，動物園也能舉證移送法辦，最高可罰30萬。

私餵香蕉行為，別以為是好心幫猴子加菜，不但可能被開罰，還會被別人認為是不守規矩的猴小孩。

