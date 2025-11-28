獨家／無預警告別19年節目！《飛碟晚餐》突收攤 陳揮文親曝原因

社會中心／陳淳毅、程正邦報導

無預警告別19年節目！陳揮文《飛碟晚餐》突收攤，傳與批評國民黨新任主席鄭麗文有關。(圖/翻攝飛碟晚餐)

19年飛碟晚餐畫下句點 粉絲不捨發起「拒聽運動」

飛碟電台主持人陳揮文，以犀利敢言著稱，向來對藍綠陣營皆有批判。不料，今（28）日晚間的《飛碟晚餐》直播節目中，他無預警宣布他將告別主持長達19年的招牌時段，震撼整個新聞圈和忠實聽眾。傳出陳揮文突遭撤換，與他近期批評國民黨新任黨主席鄭麗文有關，對此陳揮文坦言節目做19年，「有點疲乏」，謝謝公司給他這麼長的時間，至於接棒的新主持人，他沒過問是誰。

廣告 廣告

陳揮文表示，今天是他最後一集，要粉絲下個月別call in了。(圖/翻攝飛碟晚餐)

陳揮文在節目開頭Call in時段，語帶不捨地向聽眾透露：「我就做到今天晚上，你現在收聽的是飛碟晚餐陳揮文時間的最後一集。」他表示，從下個禮拜一開始，飛碟電台18點的時段就會有新的節目與新的主持人，並幽默地讓常打電話進來的聽眾「下個月不用再打了」，同時加碼送出最後一次Call In獎品，為節目畫下句點。

由於消息太突然，節目告一段落後，許多感到不捨的粉絲立即在網路上串連，發起「拒聽運動」，表達對電台此項人事決定的不滿。回家後，陳揮文也在臉書發文跟粉絲鄭重道別。

陳揮文最後一集維持他藍綠都批的風格，並沒有只罵國民黨新任黨主席鄭麗文。(圖/翻攝飛碟晚餐)

坦言「被請辭」：電台新闢新聞帶狀節目

陳揮文接受《三立新聞網》電訪時，證實了自己是被電台告知將結束主持。他表示，電台負責人於前幾天向他說明，由於該時段將改為「新聞帶狀節目」，因此請他做到這個月底。

雖然對聽眾百般不捨，但他坦言從2006年開始主持至今，「19年了有點疲乏」，並對電台給予他這麼長的時間表達感謝。承諾粉絲未來將轉戰自己的 YouTube 頻道持續發聲，並會繼續接政論節目的通告，與聽眾在不同平台上相見。

陳揮文在臉書發文，謝謝《飛碟晚餐》聽眾陪他19年。(圖/陳揮文提供)

怒批國民黨主席鄭麗文 節目遭「下架」時機點敏感

儘管陳揮文否認是因個人言論而遭撤換，但他近期火力集中在國民黨內部，尤其在黨主席選舉後，陳揮文對國民黨新任黨主席鄭麗文及其競選期間的發言表達了強烈不滿與質疑。他在節目中多次抨擊國民黨的決策與路線，用語辛辣、直言不諱，讓許多藍營聽眾感到不滿。

如今，電台以改版為由結束陳揮文的時段，恰逢他對執政黨的批判、對國民黨的怒罵達到高峰之際，讓廣播界與政界人士對節目「被請辭」的真實原因產生諸多聯想。

更多三立新聞網報導

藍白合2028重返執政？陳揮文批國民黨沒出息、民眾黨沒誠信

中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外

批鄭麗文廢話太多 陳揮文：我有100%信心「她做不好黨主席」

鄭麗文完蛋了？陳揮文聽她「爭議言論」驚爆：會有危險

