獨家／煤油電暖爐「突關」啟動安全機制 民眾驚：有危險嗎？

天冷很多人都會用煤油電暖爐，添加煤油後，短時間整個空間就能迅速加熱。只是為了避免異味，現在中油還有推出低氣味的暖爐油，卻有民眾買回家用，這機器竟然突然關機，一查才發現，中油有公告針對特定型號可能引發安全機制作動，民眾嚇到，難道繼續用會有危險嗎？

外頭天氣真的有夠冷，很多人回家第一件事就是會打開你的電暖器，尤其不少人的家中都有一台煤油電子暖爐，只要打開不到幾分鐘的時間，整個空間就會讓你感覺到相當的暖和。

暖暖熱熱真的好舒服，只是溫暖才沒幾分鐘，就有人遇到這暖爐竟然說停就停，難道是機器秀逗嗎？一查才發現中油這公告通知，說新推出的低氣味暖爐油，在特定電子式暖爐型號中，會引發安全機制作動。看到這，不少顧客嚇壞，這個安全機制難道指的是一氧化碳嗎？該不會有危險？

電商平台發言人Jessica：「低氣味暖爐油，因為為了要去除氣味，有經過一些化學處理，可能就會改變這個揮發性或是燃燒的特性，然後去影響這個感測器的判讀。」

免驚免驚！原來這所謂的安全機制作動，指的是機器自我保護。攤開低氣味暖爐油成分，硫含量從一般煤油的400PPM，直接降到5PPM；另外芳香烴含量也降低，就是因為數值與一般煤油有落差，系統擔心燃燒不完全，才會啟動安全機制自動關機。

電子式暖爐總代理總經理蕭志偉：「它是因為裡面的安全裝置比較敏感，我們也送這個煤油、中油的（低氣味）煤油去原廠，去做一個測試。」

品牌唯獨5系列才有這不相容的狀況，一大關鍵是這原廠電腦設定的是一般煤油標準，所以不是誤判，而是為了安全才會作動。尤其外頭冷到讓人受不了，為了開暖爐降低煤油異味，買這低氣味，沒想到卻關機，幸好這只是安全機制，對人體沒傷害。

