獨家／照顧中風夫21年 最後對話催淚！77歲妻：說好帶他去買飲料的

陳阿嬤36歲時嫁給丈夫林仔，婚後第20年時，先生突然中風倒下，阿嬤不離不棄照護21年並扛下家計重擔。（圖／記者張雅筑攝、受訪者提供）

彰化一名陳阿嬤，用21年光陰詮釋了何謂「不離不棄」！她36歲嫁給丈夫林仔，婚後第20年，林仔突發中風，無法自理生活，阿嬤沒逃避也不曾抱怨，而是默默地扛起照顧丈夫和維持家計的責任。上月底丈夫猝逝，她哽咽回憶兩人最後對話：「我們還說好，等他手術好一點，我推他下樓買飲料，結果他突然口鼻噴血，嗝了兩聲就走了。」至於大家讚嘆她堅持照護這麼多年，阿嬤淡然地說：「我們是夫妻，換作是我，他也會照顧我。既然決定結婚，就要走到底。」

拿出手機給記者看僅存的幾張丈夫林仔的照片和影片，77歲的陳阿嬤說，這21年多來，忙著照顧丈夫和打理家裡的大小事，根本沒時間和心力拍照記錄什麼，手機上的，幾乎都是因為丈夫不聽醫囑，「我就拍給他看，叫他自己反省，才會乖一點！」儘管影像不多，卻滿載著兩人相伴相守的點滴回憶。

陳阿嬤說，這近21年多來，生活都忙著照護中風的丈夫林仔，根本沒時間拍照記錄，手機留有的影片和照片都是丈夫不肯乖乖聽醫囑，「我就拍給他看，叫他自己反省，才會乖一點！」（圖／記者張雅筑攝）

婚後沒有子嗣，陳阿嬤與林仔阿公相依為命多年，丈夫中風後，照顧他的生活起居幾乎成了阿嬤的全部重心。雖然過程辛苦，但她從未抱怨，反而把這一切當作理所當然，只盼丈夫能平安過日子。她說：「他需要我，我怎麼能不在？」記者詢問阿嬤，是什麼讓她可以堅持這麼多年的呢？阿嬤突然沉默了...眼眶漸漸泛紅，哽咽地說：「他是我丈夫啊，我不照顧，誰來照顧？我相信，換作是咱遇到事情，他也會義無反顧這樣對我，都會啦，不然這麼走到一起的，對不對，不然怎麼有緣成為夫妻？」簡單幾句話，道盡一生承諾，也說出了平凡愛情中最動人的深情。

陳阿嬤表示，丈夫林仔已經高齡81歲了，中風這麼多年，加上年紀越來越大，近幾個月的情況其實不太樂觀，常常頻繁進出醫院，但他還是堅持要做手術，「其實醫師有說手術後也不會有太大的改善，甚至可能在手術中就走了，但他還是堅持要試試看，我想說既然是他的心願，那就尊重他這樣。」豈料，還等不到手術，林仔阿公就發生憾事了。

談及丈夫猝逝前還好端端的在和自己聊天，但一個瞬間就口鼻冒血斷氣，陳阿嬤哽咽地說，自己真的萬萬沒想到，甚至至今難以相信。（圖／記者張雅筑攝）

回憶起老伴林仔在自己眼前斷氣的那一幕，陳阿嬤眼神瞬間黯淡，聲音也跟著顫抖。她說，那天下午安排好要手術，早上自己有工作，所以請了看護幫忙照顧，中午趕去時兩人還聊天，「那時候他看起來精神還好好的，他還跟我說看護買了飲料很好喝，我就跟他說好，『等你手術完，好一點，我用輪椅推你去樓下的7-ELEVEN去挑飲料、買你愛喝的飲料。』結果他突然口鼻噴血，那個血就這樣噴出來，然後嗝兩聲，就斷氣了，然後人就走了…我就趕快叫醫生和護理師，但他之前就說不要急救，所以我也不想讓他太痛苦，該放手也是要放啊。」

陳阿嬤嘆了口氣，接著又對著記者哽咽地說：「你知道嗎？他就在我面前斷氣，在我面前離開...就在我面前...」此時阿嬤已哽咽難語，讓人不禁跟著紅了眼眶，深刻的感受到，那一刻的驟變，成了她心中最沉重回憶。

十方功德行善團團長陳永聰得知陳阿嬤的處境後，先致電瞭解狀況並給予慰問，接著和團員們集資10萬元善款，幫助陳阿嬤的丈夫林仔得以好好走完人生最後一程。陳永聰更親自跑到彰化殯儀館送善款、慰問陳阿嬤，此善舉讓陳阿嬤相當感動和感謝。（圖／受訪者提供）

或許陳阿嬤平時為人和善，又或者是林仔阿公冥冥中庇佑，就當阿嬤為喪葬費煩惱時，幸虧有長年幫助弱勢的十方功德行善團跳出來願意給予幫助，團長陳永聰得知阿嬤的困境後，團員們二話不說集資10萬元善款要讓林仔阿公辦後事，希望老人家人生最後一哩路可以走得安詳。對此，陳阿嬤受訪時表示，她真的覺得很感激和不可思議，因為一群陌生人願意拿出這麼多善款，真的很大愛，「台灣人真的很有愛心，謝謝大家讓我的丈夫可以安心地離開。我會記得這個『善』，我可能能力不多，但哪怕是幾百塊，只要有餘力，我都會回饋給社會，讓這份善意繼續傳遞下去。」

