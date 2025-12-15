獨家／煮熟都紅色！除波士頓龍蝦有螯 「其餘龍蝦」種類難辨

龍蝦種類多，台灣常吃到的龍蝦就有波士頓龍蝦口感細，中南美洲系的巴西墨西哥龍蝦Q彈。（示意圖／Pexels）





發生多起古巴拒絕台灣人入境案例下，台灣開始拒買古巴龍蝦，最新統計顯示，今年前從古巴進口的龍蝦比起去年同期雪崩7成，進口排名直接摔到第12名，市面上幾乎都看不到古巴龍蝦。不過海鮮進口商表示，古巴龍蝦同屬加勒比海和中南美洲系，可以替代的很多，不會影響年底尾牙或是進貨成本。

既然有備案可選擇，也難怪古巴龍蝦進貨量大減，不過龍蝦種類多，台灣常吃到的龍蝦就有波士頓龍蝦口感細、中南美洲系的巴西墨西哥龍蝦Q彈，一般吃到飽或流水席喜酒，則是吃印尼菲律賓龍蝦，就連台灣周邊海域也有少量青龍蝦。但除了波士頓龍蝦有螯外，多數龍蝦都沒有螯，加上煮熟後都是紅色，種類容易混淆。

廣告 廣告

鍋物業者林建智：「這是我們的龍蝦生魚片。」

澳洲來的龍蝦也能做成龍蝦生魚片，晶瑩透亮蝦片，Q彈口感像在是嘴裡跳躍。台灣人愛吃龍蝦，聽到龍蝦就覺得高檔，餐飲業者也投其所好，推出一蝦兩吃，另一半拿來火烤，加點檸檬更能提味。

一般台灣常吃到的龍蝦有波士頓龍蝦有螯，口感偏細；中南美洲系包括加勒比海巴西龍蝦Q彈；東南亞系菲律賓印尼龍蝦介於兩者中間，一般吃到飽或流水席喜酒都是吃這種。台灣周邊海域也有少量青龍蝦，不過多數沒螯下，種類容易混淆。

左邊這一隻就是波士頓龍蝦，而右邊這一隻是來自澳洲的水姑娘龍蝦，唯一分辨的方式就是波士頓龍蝦有螯，一般龍蝦沒有。但不管怎樣，煮熟通通都是紅色，因此消費者要分辨其實有一度難度。

鍋物業者林建智：「一般的消費者其實很難分辨，那其實煮熟都是紅色，頂多就是紋路上的不一樣而已，那基本上可能消費者看到的龍蝦都是長像紅色一樣。」

就連餐飲業者都承認，要不是工作可能也不太會分辨，過去更曾經遇過有廠商送錯龍蝦。鍋物業者林建智：「我們是有遇過像是墨西哥龍蝦跟澳洲龍蝦，牠長得很像都是紅色，但是我們有廠商不小心拿錯，拿墨西哥龍蝦給我們，所以價錢的話1公斤就差了200塊。」

由於冬天不是主流龍蝦產季，價格會比較高，最近澳洲龍蝦最貴，進貨價1公斤1980元，東南亞龍蝦大約1430元，青龍蝦也不便宜要1800元，反而是波士頓龍蝦千元有找。儘管青菜蘿蔔更有喜好，可種類多難分辨下，龍蝦市場水很深。

更多東森新聞報導

2025新北富邦國際城市U18棒球賽今起點燃戰火

「掃地機器人始祖」申請破產！ 將由中國供應商接手

投資人鍾愛定期定額 基富通定扣金額突破30億元

