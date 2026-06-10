獨家／熟客偷拍！ 結帳裝講電話 偷拍背心女店長

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男子站在櫃台前結帳時，手機鏡頭持續朝向櫃台方向。（圖／東森新聞）





高雄一間五金行近日發生疑似偷拍事件，一名熟客多次到店內消費時，假裝講電話卻將手機鏡頭對準櫃台女店長。店家事後查看發現，男子手機畫面拍攝的正是正在結帳的女店長。由於類似情況已非首次發生，店家提高警覺，並於男子再次上門時報警處理。警方表示，將通知男子到案說明，進一步釐清相關情況。

熟客結帳時疑偷拍

事件發生在高雄一家五金行。店家表示，這名男子是熟客，過去多次到店消費，每逢結帳時總會拿著手機，看似正在講電話。

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然而店員後來發現，男子手機鏡頭其實處於拍攝狀態。從當時畫面可見，男子站在櫃台前結帳時，手機鏡頭持續朝向櫃台方向，而手機螢幕中的畫面正是正在替顧客服務的女店長。

店家指出，男子並非第一次出現類似行為，因此逐漸引起員工注意。

女店長感到不安

五金行老闆表示，男子拍攝距離相當近，而且行為看起來十分自然，讓店內員工感到不舒服。

由於當時店內多由女性員工值班，女店長發現自己疑似遭到拍攝後，一直感到害怕與不安。店家指出，員工過去因擔心衝突擴大，並未當面制止對方，但已決定若男子再次出現，將立即報警處理。

隨著類似情況一再發生，員工的心理壓力也逐漸增加。

再度上門引警戒

6月9日，該名男子再度前往五金行，向店員詢問商品位置。由於店家早有警覺，員工全程留意男子動向。

店員表示，男子當時在店內停留期間，多次試圖拿出手機，但因察覺有人持續注意其行為，遲遲未將手機完全拿出來。雙方僵持約一分鐘後，男子突然離開現場。

當時有店員在一旁緊盯男子動作，也有人悄悄報警，希望警方能到場協助處理。

警方將通知說明

警方獲報後趕往現場，但男子已先行離開。由於店家保存相關監視器畫面及手機拍攝畫面證據，警方已著手了解案情。

警方表示，後續將通知男子到案說明，以釐清是否涉及違法行為，以及相關拍攝目的與經過。

店家則希望透過報案程序，讓員工能夠安心工作，也避免類似事件再次發生。

是否違法待釐清

對於男子行為是否涉及法律責任，律師指出，若拍攝內容並非他人私密部位或非公開活動，未必符合妨害秘密罪的構成要件。

不過，若長期持續以拍攝、跟監或其他方式對特定對象進行騷擾，導致被害人產生恐懼、不安等情緒，則可能涉及《跟蹤騷擾防制法》相關規定。

至於本案是否已達相關構成要件，仍有待警方進一步調查及釐清事實後認定。

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