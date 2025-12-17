獨家》爆不老女神潘迎紫拍戲真面目 《浴火鳳凰》男星：她要求太完美

中視經典戲劇《浴火鳳凰》播出至今35年，仍是不少觀眾心中的神劇。今年第60屆金鐘獎典禮上，女主角潘迎紫帶著劇中神獸「嗶啵」與靈芝草人驚喜現身，瞬間掀起一波回憶殺，也讓當年飾演幻波公子、早已淡出演藝圈多年的李承泰，在社群平台分享與潘迎紫的合照，意外引發熱烈討論，連他自己都直呼「嚇一跳」。

近日李承泰回台特別接受《中時新聞網》專訪，除了分享淡出演藝圈後的生活，也細數當年與潘迎紫拍攝《浴火鳳凰》的難忘點滴。他回憶，潘迎紫每次到攝影棚幾乎全副武裝，帽子、衣服、圍巾一樣不少，臉上再戴副墨鏡，「你幾乎看不到她的素顏，因為她對自己要求太完美了。」

李承泰透露，潘迎紫對鏡頭畫面與細節的講究，甚至影響了當年的拍攝習慣，「燈光、妝容一定要到位，化妝師隨時在現場待命，在別人還沒喊卡前，她的化妝師就已經先上前確認妝容。」因此在《浴火鳳凰》每個特寫畫面都相當漂亮，他也直言，「那種大特寫鏡頭，真的只有她撐得住。」

談到對戲經驗，李承泰更是佩服得五體投地。他形容潘迎紫只要一個眼神，會讓人瞬間著迷，「有時候真的會看她看到忘記怎麼演。」甚至多次忘了接台詞，還得靠潘迎紫輕輕戳一下手、提醒一句「換你講了喔」，場面既專業又帶點趣味。

至於哭戲，李承泰更直呼「太神了」。他表示，潘迎紫的眼淚幾乎不用醞釀，情緒一到自然落下，「我在旁邊真的看到傻眼，還常常忘記要繼續接著演。」

不只演技驚人，潘迎紫對自己的要求更是嚴苛。李承泰透露，自己看過她生氣，卻不是對別人，而是氣自己演得不夠好，「為什麼這裡沒演好？為什麼漏掉這個小細節？她會一直要求再來一遍。」，對於她的修養與高度自律，都讓李承泰非常敬佩。

