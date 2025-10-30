獨家》父帶小三躲債、母遭殺！6幼子自求生路 林作逸曝童年辛酸
改編41年前「李月桂案」的夯劇《我們六個》，分別在大愛台、Netflix播出後引起高度討論，6個孩子因父親經商失敗、母親遭小三殺害，彼此在絕境中互相扶持、感人熱淚。劇中人物原型、現任國小學輔主任林作逸，在《中時新聞網》專訪中，談到當時窮到住漏水違建小木屋、沒錢吃飯，大姊還在工廠切傷手指，小妹在育幼院中一度想不開，讓他忍不住悲從中來。
回想起當年爸爸生意失敗，與小三躲到南部，拋下6個子女和媽媽孤苦無依、獨自求生，林作逸深深嘆了一口氣，「就會想到以前很苦，我跟哥哥就去送海報，那時候我國三，去送那個預售屋的投遞信箱海報、傳單，一天500塊，就給我們背一個很大袋子，我這麼瘦小，真的好重啊」，兄弟倆發傳單賺日薪，大姊也進工廠當女工，一切只為了活命，「她是真的是在那個貢丸工廠、肉圓工廠，然後切切切，就在那邊做包裝，用大的菜刀在剁餡，她一個千金大小姐哪裡做過，有一天就把手切斷了，救護車就直接送回來，還好不是切到骨頭，是切到肉」。
一開始，孩子們和媽媽先搬到沒水電的違建，後來社會局安置在平價住宅，14坪的狹小空間，卻是能讓一家7口不分離的最上選。尤其母親驟逝後，6個未成年孩子要一邊面對司法訴訟，一邊尋覓安身棲所，當時17歲的大姊、15歲的大哥、14歲的林作逸，為了糊口、一夜長大。「那個時候真的是沒有錢，然後很餓，放學回家之後很餓，就打開房東的冰箱，看到冰箱內有東西不敢拿，可是真的很餓，就把房東的一個蛋糕，打開來切薄薄的一片，就怕被發現，然後就吃掉這樣，那天我就只有吃這片蛋糕」。
在善心人士幫忙下，家中最小的3個妹妹送到某兒童之家安置，大姊則輟學打工，讓林作逸和哥哥林作賢可以專心準備聯考，「我小妹也很可憐，因為她小時候常帶我媽媽去看病，還被騷擾，她一年級讀2次，就被笑功課怎麼都不會」，和哥哥姊姊分離的小妹，一度在育幼院適應不良，長大後才敢說出心中創傷，「在我們那個育幼院5樓樓頂，她說曾想跳下來，因為我之前都不知道，我很...我就是很過不去」，說到心酸處，林作逸也忍不住流淚。
後來，兄弟倆考上師專、公費就讀，6個孩子為了不分離，一起住進兒童之家，林作逸直到開始任教才離開，獨立自主生活。在母親的教誨、善心人士的援手下，他們在黑暗中找到一線曙光，林作逸更持續苦讀拿下1個博士、3個碩士的學位，不只帶過資優班、也教過特教班，他把童年的缺憾轉化為上進的動力，再種下善的種子傳遞下去。
★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。
