獨家》父隨軍遷台亂報戶口 裕隆老臣戚維功清家譜保住亡母遺產

〔記者劉詠韻／台北報導〕一場延宕70年的戶籍錯誤，意外揭開裕隆集團輔命老臣戚維功的家族遷徙祕辛。早年兩岸遷徙與戶政登記混亂，導致戚母名下出現9歲產子、一個月連生兩胎等荒謬記載，包括連堂親都被列為親生子女。士林地方法院審結後，認為這份存放逾半世紀的紀錄違反生理常理，判決這些名義上的手足無遺產繼承權，還原家族真實血緣。

據指出，戚母過世後留下的遺產除多筆銀行存款外，尚包括證券投資，判決中並未揭露實際金額。

廣告 廣告

戚維功在裕隆集團服務數十年，被視為輔佐嚴家兩代、穩定軍心的關鍵老臣，2014年接任嘉裕西服董事長並長期掌理台元紡織；在嚴凱泰辭世後、嚴陳莉蓮接掌集團的艱難時期，他受命進入五人決策小組，成為推動轉型、化解財務危機的支柱，亦長年擔任棉布印染公會理事長，直至2021年因組織調整退休，象徵裕隆「老臣輔政」時代正式落幕。

這位曾替裕隆穩住江山的關鍵人物，晚年卻為遺產糾紛對簿公堂。此次官司中，戚維功主張母親2024年5月過世後留下遺產，但戶籍資料上卻記載母親名下共有8名子女；事實上，除了戚本身，其餘7人(含1名已故)皆是父親在中國時期與元配所生，其中一人甚至是堂兄。

戚維功表示，父親隨軍隊撤退來台時，因戶政制度尚未完善，申報戶口時將在中國出生的子女全部掛在台灣妻子名下，導致母親被登記為9歲就生下長子、次子與三子的出生日期僅相差1個月，甚至部分子女出生時，母親尚未滿14歲。

被告之一的戚乃文於庭訊時，坦承戶口確為亂報，他當年來台僅3歲，戶口確實是亂報的，「母親(指掛名者)從未扶養過我們，我們是由父親另請奶媽照顧的。」他亦感嘆，其他兄姊皆已年邁且定居海外，多年未與台灣聯繫，認同自己並無繼承權，不願捲入遺產爭奪。

法院審理認為，9歲產子或兩胎僅隔1個月出生實屬不可能，另調閱出入境紀錄，發現其他被告遷居美國數十年，從未回台探視、奔喪或祭拜，顯違背一般母子親情，審酌相關親屬老照片及自白後，認定被告等6人與死者之間未有血緣關係亦無收養意願，判決戚維功勝訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

北投溫泉湯屋傳猝死意外 男女泡湯雙亡 警方介入調查

國中生車手私吞96萬！怕全家被殺衝警局報案 結局大快人心

遊客擅闖北港溪峽谷遭落石擊中頭部 送醫救治

