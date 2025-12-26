獨家／爸媽金援30萬追夢！國民女友「誤入歌壇」揭演藝圈現實面
被封為「國民女友」的創作歌手163braces（吳朵芸），如今站上舞台自信發光，談起出道前的人生藍圖，她卻笑說其實一切都是「誤打誤撞」。學生時期的她，沒想過有朝一日會成為歌手，反而認真想過開一間手搖飲店，「因為我真的很愛喝手搖，而且我都喝一分糖，不用太甜」。
真正踏入歌壇後，她才意識到，這條路並不像想像中美好。收入不穩定、生活節奏難以預測，她坦言，其實一開始對於當歌手這件事，內心有點退縮，「我不太想把興趣變成工作，因為那樣就會有壓力，我不希望喜歡的事情變成壓力來源」。沒想到，爸媽卻成了最支持她的人，鼓勵她勇敢闖歌壇。
理財自保 在不穩定中站穩腳步
決定將音樂當作畢業後的第一份工作，父母在金錢與精神上都給予實際支持，但也為她設下「緩衝期」。她坦言，爸媽會先借錢讓她撐過初期，卻也清楚說明：「等你有收入後要還。」從添購音樂器材到生活開銷，她前前後後向家裡借了將近30萬元，「很開心的是，我在去年已經全部還清，也開始有很多工作邀約，真的很感謝大家」。
因為深知這一行的風險，她私下生活十分節制，「我不太亂花錢，身邊一定要留一點存款，因為收入本來就不穩定，隨時都要保持警惕。」父母皆為教師出身，從小灌輸她正確的金錢觀與生活態度，也成為她在演藝圈站穩腳步的重要基礎。
目前活動邀約持續穩定，尾牙、校園演唱會接連不斷，平均一個月約30到40場演出，忙的時候甚至一天連趕2場。她也觀察到不同地區粉絲的差異，「台灣粉絲比較內向、含蓄，很多時候是用眼神支持；香港粉絲就很直接，會直接喊老婆、媽咪，反差滿大的。」
離家追夢 父母成為最強後盾
事實上，163braces隻身從高雄北上生活已將近5年，想家的時候，她最常做的事就是打電話給爸媽，「會開擴音跟他們聊天，每天都會傳訊息說晚安，一個禮拜視訊2、3次。」遇到挫折時，也一定會第一時間找爸媽傾訴。「他們不會直接告訴我答案，而是用人生經驗陪我釋懷。」她笑說，雖然自己現在也是大人了，但爸媽是「高級的大人」，總能給她安慰與力量，「我覺得我真的算很幸福。」
她也坦言，剛入行時曾對許多事情想得太美好，直到親身經歷，才發現這個產業的現實面，「像是演出結束後，唱酬不會立刻入帳，有時甚至要等一季，在這一行其實很正常。」因此，她對財務管理格外謹慎，不想讓自己陷入沒錢過生活的窘境，也不願讓爸媽擔心。在夢想與現實之間，163braces選擇用清醒的態度走在音樂路上。不急不貪，帶著家人的支持與自己的堅持，一步步唱出屬於自己的位置。
