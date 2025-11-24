獨家／爸病倒靠母養全家…9歲童夜市掌廚賣麻辣鴨血：想讓媽媽休息吃飯
記者張雅筑／南投報導
9歲大的孩子，本該在父母的呵護下無憂無慮地長大，但南投這名曾小弟卻早早承擔起生活的重量。他跟著母親在夜市擺攤，熟練招呼客人，用稚嫩的小手舀起滾燙的麻辣燙，每個動作都透著超齡的懂事與堅強，令人既佩服又心疼。今年初父親因腦溢血倒下，雖撿回一命但從此生活無法自理。曾太太一肩扛下賺錢養家的重擔，曾小弟不捨媽媽這麼辛苦，堅持陪母一起出攤。曾小弟說，自己現在最大的願望是：希望爸爸能快快好起來！
近日有名網友「616.__」在 Threads 發文，希望大家有空能到埔里城夜市找曾小弟吃一碗麻辣鴨血，背後原因令人鼻酸。曾爸爸今年初突然病倒，至今行動不便，家中經濟瞬間陷入困境，曾太太為了維持生計只能在夜市擺攤，卻也不得不帶上仍就讀國小四年級與二年級的兩個孩子一起出門。網友「616.__」表示，這麼小的年紀，他們應該是快樂學習和同學相處，但曾小弟卻放棄玩樂時間，乖巧地陪媽媽一起擺攤。
看到曾小弟熟練地幫忙的模樣，網友「616.__」感性表示，那份超齡的懂事與努力實在讓人心疼，但她相信，大家能做的，就是用力支持這個家庭，讓曾太太的生活壓力不要那麼沉重，因為這位媽媽真的非常不容易。貼文一出，便迅速引起網友熱烈迴響，許多人表示願意到夜市用行動支持。記者也實地前往埔里城夜市，找到曾太太與曾小弟一家，當時母子倆正在準備開攤做生意，年幼的曾小弟認真地擺放食材、清理桌面，細心照顧著每個小細節，他專注的神情和努力的身影，讓人既心疼又感動，也更明白這個家庭面對困境時的堅強與溫暖。
曾太太得知記者身份後，有些驚訝，一度婉拒接受採訪，她說，自己並沒有想要成為焦點，也不希望別人因為他們的困境而感到憐憫，因為大家都是在為生活打拚和努力。至於丈夫病倒的消息，則是因為許多熟客發現他已經許久沒有來擺攤，加上她帶著孩子出攤，客人們關心詢問，她才忍淚地透露實情。
談及家裡的變故，曾太太看似堅強，但可想而知，她獨自承受了多少壓力和悲痛。現年45歲的她表示，過去主要都是和先生一起擺攤賣麻辣鴨血維生，但今年1月13日，也就是農曆過年前，丈夫突然腦溢血倒下，雖然緊急送醫後撿回一命但情況卻不樂觀。曾太太回憶，當時他們幾度想將丈夫轉到台中的大型醫院治療，但卻因為滿床無法收治，無奈之下只能選擇其他較小型的醫院。她坦言，那段日子既焦慮又無助，每一分每一秒都相當煎熬，但為了孩子，她只能堅強面對。
「既然遇到了就要面對，我就調整心態，想著往前走就對了…」雖然丈夫病倒，曾太太在採訪過程中仍多次誇獎先生非常好，她說，丈夫不僅對家庭非常負責任，待人處事也很熱心，正因為有這樣的好老公，她才有勇氣咬緊牙關堅持下去。她指著攤位後方的大貨車苦笑說，真的是遇到事情後才能體會，人真的有無限可能，「我以前根本不會開車，但為了擺攤做生意，就去學手排，半年左右就上路了。開著這台大貨車，你說怕嗎？為了生活，其實沒有什麼怕不怕的，就是告訴自己：該去做就去做。」
談及9歲的大兒子曾小弟，曾太太透露，可能因為目睹爸爸病倒，孩子心理上較缺安全感，「事情發生後，他一度很排斥上學，可能怕去學校後回來，爸爸或媽媽會怎麼樣。」她看了看兒子，接著感慨道，這孩子真的一夕間長大了...就像她第一次拿到駕照，要開貨車到夜市擺攤時，兒子毫無畏懼，堅持坐在她旁邊陪伴，一點都不怕。更令人心疼的是，招攬客人時，他也都很自動自發，從不抱怨，反而用稚嫩的笑容和認真的態度，為攤位增添了不少生氣。
至於拿著大湯杓舀起滾燙的麻辣燙，裝碗遞給客人，曾太太說，其實自己從未想讓孩子做這件事，畢竟多少有危險，但有天兒子突然開口說：「媽媽您教我舀麻辣燙裝碗好不好？因為我想讓您有時間可以吃飯。」明明不想讓孩子承擔這些，但曾小弟總是主動想幫忙，不肯退後一步，曾太太感慨地說，這孩子的懂事與勇氣超乎想像，但他再三地強調，任何當媽媽的，正常都不會想讓孩子吃苦和做這些，真的是萬不得已。
全家經濟重擔都靠曾太太擺攤賣麻辣燙，記者詢問難道不能申請補助嗎？曾太太表示，孩子的學校老師有嘗試幫忙申請一些補助，但礙於他們有房子，所以都無法申請過，但她也強調，與其等補助不如自己好好做生意賺錢，這樣比較實在和踏實。她堅毅地說，先生病倒生活無法自理，得請外籍看護照顧，孩子上學也得花錢，「我不希望說因為這些事影響到小孩的生活和課業學習，就想說我努力一點，多賺點錢，儘量讓家裡的生活好過點。」
曾太太最後不忘感謝一路上幫助他們一家的「貴人」，她說，自己能這麼快調適心態，能在夜市擺攤迅速上手並順利經營，真的全靠其他攤位慷慨伸出援手。「我真的很感謝埔里夜市的場主和這些攤位的大哥大姐，還有我的家人，沒有他們的幫忙，我真的不知道該怎麼撐下去。也非常感謝每一位支持我們的客人，謝謝大家。」她的話語中充滿感激與溫暖，透露出即便生活艱難，有了這份陪伴與支持，她才有勇氣繼續努力，守護家人與這份不易的平凡生活。
至於年僅9歲的小老闆曾小弟，靦腆又認真，雖然年紀尚小，但招呼客人相當得體，舀起滾燙的麻辣燙時動作穩健，毫不怯場，讓人在旁邊看了真的相當佩服，連客人的小孩都驚嘆地說：「這個哥哥好厲害喔！」當被問到為什麼願意陪媽媽擺攤做生意時，他雖然只是笑笑地說：「不知道。」但其實這「不知道」的背後，是對家人的關心與責任感，是想分擔媽媽的辛苦，也是希望爸爸早日康復的純真心願。
但最讓人感動、也讓人鼻酸的是，當被問到為什麼想學舀麻辣燙時，曾小弟二話不說地回答：「因為想讓媽媽可以休息和吃飯。」這答案，簡單卻深深打動人心，透露出他對母親的體貼與關愛。年僅9歲的他，用行動承擔起家庭的責任，也在不經意間展現了超乎年齡的成熟與溫暖，讓這份稚嫩的努力背後，散發出令人心疼卻又感動的力量。
遇到困境，但曾太太一家仍非常努力地生活和打拚，不向命運低頭。埔里城觀光夜市場主公關陳泳錡表示，當時接到求助電話，得知曾先生發生事情時，其實也相當錯愕，連忙趕去他們家裡瞭解，看看能幫上什麼忙。陳泳錡說，這一家人已經在埔里城夜市擺攤17年，大家都非常熟悉，其實感情也像家人和朋友一樣，「所以我們就沒有跟他們收場地租金，清潔和電費我們也儘量能減免就減免，因為都那麼辛苦了，一個媽媽帶著兩個孩子，真的很辛苦。」
陳泳錡也透露，就她瞭解，曾先生病倒後，曾太太幾乎沒有好好休息過，晚上擺夜市，白天能去擺市集或賣些什麼，「她能做就儘量做，就為了多賺點錢，根本沒什麼休息的時間，真的讓人看了滿心疼的。」陳泳錡說，曾太太和曾小弟至今都變瘦了，特別是曾太太，幾乎瘦掉半個自己，而曾小弟本來更圓潤像肉圓般可愛，但發生事情後也「消風」許多，甚至一夕間長大不少。
一旁的場主陳先生補充道，最重要的是，這家人人品好又勤奮，做生意也誠實可靠，食物也好吃實在。他透露，曾先生非常愛妻又孝順，本身是台北人，婚後隨太太回到娘家南投打拚生意。幾年前岳父中風後，曾先生白天陪岳父去復健，傍晚就到夜市擺攤，日復一日從不抱怨。「他總是默默承擔一切，不管多累，都把家人的需要放在第一位，這份責任感和勤勞，真的讓人敬佩。」陳先生說，正是這樣的家庭態度，讓夜市裡的人情味更加濃厚，也讓每位認識他們的人都深受感動，所以能幫上忙大家就儘量，希望他們能早日度過這難關。
✎大鼎麻辣鴨血擺攤資訊：
星期二：草鞋墩人文觀光夜市
星期三：南投家樂福夜市
星期四：水里夜市
星期五、六、日：埔里城觀光夜市
