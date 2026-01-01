獨家／牛五花變「全油花」！ 涮乃葉致歉：分店沒落實管理

消費者在花蓮分店點牛五花上桌，油脂比例過高，幾乎看不到瘦肉。（示意圖／東森新聞）





火鍋吃到飽，肉片品質卻引發爭議！知名連鎖火鍋品牌「涮乃葉」，主打肉肉無限供應，卻有消費者在花蓮分店點牛五花上桌，油脂比例過高，幾乎看不到瘦肉，對此業者致歉表示，當天分店未落實驗貨流程，導致肉品未經確認就出餐，照理來說，正常油脂過高的肉品，都會退回要求更換。

肉片放入鍋裡，涮個幾秒，立刻起鍋，再沾上醬料，大口咬下，肉汁瞬間在口中化開。知名連鎖火鍋店涮乃葉主打肉肉吃到飽，吸引不少饕客上門。只不過有人實際上桌點餐，牛肉送來，卻油花比例過高。黑色餐盤上的牛五花，仔細一看，超過一半幾乎全是白色油脂，紅色肉的部分，少到幾乎看不見。讓民眾氣得發文，痛批這也太過分了吧。

民眾：「肉在哪裡？這沒有什麼肉啊！都是油，不太合理吧，應該會問店家，這感覺是比什麼五花牛還是培根牛，更肥更誇張的狀況。」

肉片油脂比例過高的店家是涮乃葉花蓮遠百店，貼文一出，也引起不小討論，有人痛批，這根本是暴風雪等級的牛五花，還有人認為，店家敢把這種肉片送上桌，也真的是有勇氣。

《EBC 東森新聞》也實際前往台北欣欣百貨店，上桌點了三輪，同樣是牛五花品項，總共來了六盤。現場觀察，並沒有發現油脂比例像花蓮遠百店一樣誇張的狀況。

對此業者也親自說明。

品牌企劃部部長劉展誠：「分店的驗貨如果沒有落實的時候，就會有這樣的問題出來，因為我們提供的肉，都是原塊肉的部分，然後提供出去給客人的時候，又沒有確認到，就會有這樣的情形出來。」

業者致歉表示，當天分店在出餐前，沒有落實肉品品項確認流程。正常一旦發現油脂比例過高的肉品，就會立即退回，並要求廠商更換。只不過對於消費者而言花了錢，卻還吃到這種超肥肉，恐怕任誰都開心不了。

