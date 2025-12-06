獨家／牛肉麵名店開「火鍋店」老闆遭新員工控「到職日」狂延期

店面不只帆布沒拆，甚至連裡面裝潢也還沒到位。（圖／東森新聞）





知名業者新開火鍋店近期鬧出勞資糾紛！有民眾出面指控，10月底面試，10/23通知錄取，原本說好11/20到職，業者卻以「裝潢拖延」當理由，三度延後到職日，最後甚至說可能到12月底都來不及。為了等這職缺，已經近兩個月沒收入，老闆卻只願賠償3千，讓他難以接受。

好幾大塊厚切牛腱，配上清燉鮮甜湯頭，中山區知名牛肉麵店主打高CP值。同老闆旗下還有多家串串麻辣鍋，12月預計再展新火鍋店，卻被求職者指控面試上卻放鳥。

求職者林先生：「時間都是壓在半個月內，我相信每一次都是確定的情況，我才會等2-3次。」

林先生指出，日前發了求職貼文，業者主動聯繫面試，10/23通知錄取。原本說好11/20前到職，變11/30前，接著又說「確定」12/20前，最後再改口「預計」12/30，一延再延。

求職者林先生：「老闆給我的回覆是，你作為一個應徵者，你要去承擔這個不可控的因素。」

讓他更不滿的，是老闆把「裝潢延期」講得理所當然。為了等職缺，他一個多月沒工作，當初月薪開5萬，老闆卻只願賠償3000，還酸「沒有一定要給」。

求職者林先生：「我覺得他這3000塊，有點像在打發要飯的，我發文之後，他甚至還說要去告誹謗之類。」

當初林先生面試這家位在中山區撫順街，號稱即將開幕的火鍋店。不過現場直擊，不只帆布沒拆，甚至連裡面裝潢也還沒到位。

被控業者C老闆：「你覺得我福利開得還不錯，你想等那是你的自由啊。我也講大概時間了，可是台電要申請，我又不能控制電力公司的決定。」

不過老闆也出面喊冤。一開始只是委託其他店員工問認識朋友有沒有意願，新店面本來都還沒到位，從來沒壓過確切可到職日。

被控業者C老闆：「我要怎麼壓確切時間，我連裝潢和營登都還沒下來，單位也還沒成立，那求職者是要去哪上班。」

餐飲同行透露，營登還沒下來就徵人，確實有點早。而人力銀行和律師則表示，如果資方有給明確開始上班日，勞方確實可以要求等比例薪水賠償，不過前提是求職者要拿出證明，是老闆親自承諾。勞資雙方各說各話，也讓原本期待新工作新氣象，在爭議下全走樣，還可能對簿公堂。

