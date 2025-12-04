獨家／牛肉麵店水用量大！花逾1.5萬裝「濾心」防客喝「油汙湯」

用肉眼清楚可見，濾心上卡著滿滿的咖啡色汙垢。（圖／東森新聞）





基隆地區部分居民到現在都還不敢用水，不少住戶紛紛在水龍頭裝上消毒濾心，也有牛肉麵業者超前部署，立即更換掉「三段式過濾器」，就連外頭灑水降溫噴霧也一併安裝過濾器，要完全阻擋遭汙染水質。

軟嫩麵條放上牛筋、牛肉，淋上獨門高湯，香噴噴的牛肉麵就出爐了。每天燉湯得用上不少水，但現在水污染問題沒解決，基隆這家牛肉麵店裝上濾心，就怕油汙水讓客人吃下肚。

基隆牛肉麵業者：「食用方面需要用到的水，接了這個經過三段濾芯的過濾，再經過這個紫外線殺菌光，然後出來運用到我們食用水上面。」

老闆原本一個月換一次濾心，現在爆發水污染，第一時間就將舊的濾芯汰換，連外頭灑水降溫噴霧也一併換過，一支3-5千，一個月就要花超過1萬5。雖然增加成本，但靠水維持生計的店面，還是得想辦法撐下去。

基隆牛肉麵業者：「這是我們連外面消暑的水都有裝濾水器。」

用肉眼看，就能明顯看出濾心上卡著滿滿的咖啡色汙垢，到底民生用水怎麼會這麼髒？

根據了解，先從河水或水庫內取水，再透過加壓、加入混凝劑混合，過濾沉澱後加入消毒劑消毒，接著進入配水池，最後流入住家。明明有層層關卡阻隔，汙水還會進入住家，問題出在過濾池還是消毒廠，都有待確認。

基隆市安樂區居民：「現在人都很聰明，一聞到大家都不敢喝，他們都會去買桶裝的水。」

即便現在比較沒有臭味，但誰敢喝水？甚至有攤商家裡有老有小，誰知道會不會喝出病，乾脆將水全都倒掉。

基隆炸物店老闆娘：「那時候因為很緊張，我還去打開水，我還因為這樣，放掉超多噸水的。這幾天保健品都拿出來吃，因為畢竟排毒、解毒很重要。」

店家備戰滿滿濾水器，不少民眾也怕水有問題，趕快買回家裝上，但更想知道的是，汽油水戲碼何時才能落幕。

