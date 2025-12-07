獨家／牛肉麵紛喊漲！新店50年老字號 一碗恐逼近250元

新北新店在地飄香超過50年的小張牛肉麵，宣布下個月起部分商品調漲5到20元，一碗逼近250元大關。（圖／東森新聞）





午餐時間想吃牛肉麵，荷包可能要縮水了！新北新店在地飄香超過50年的小張牛肉麵，宣布下個月起部分商品調漲5到20元，一碗逼近250元大關，而全台多家牛肉麵也出現漲價情況，原來就是因為近期整體牛肉供應量減少，價格跟著飆升，讓業者扛不住成本壓力。

四寶牛肉麵上桌滿滿一碗，好幾大塊牛肉和牛筋，軟嫩又入味，還有牛腸牛肚口感豐富，是新北新店知名老店，但小張清燉紅燒牛肉麵周六宣布，因為原物料上漲，1月起部分商品調漲5－20元，由於還沒公布新菜單，以最高漲幅來看，牛肉麵最貴可能來到170元，牛筋麵則是230元，一碗麵已經逼近250。

人員拿刀快手分切牛肉，再來西門町知名老山東牛肉麵，一早店家忙著處理食材，點一碗半筋半肉牛肉麵，肉塊吸滿湯汁又軟又嫩，目前一碗230元，老闆就直呼什麼都漲，尤其牛肉貴桑桑，但就擔心客人觀感，不敢漲價。

牛肉麵店老闆于懷增：「（澳洲牛）有漲上來大概有4次，（進貨價）向下微修也是有啦，有1次我都記得，不過漲的會比跌的多，（年初至今）一公斤，一公斤大概漲個二三十塊有。」

老闆透露上次漲價在一年前，目前還能先吸收成本，只怕原物料漲到扛不住，但全台已經有不少牛肉麵店喊漲，除了新北小張清燉紅燒牛肉麵，台中蘇記牛肉麵，11月起平均每碗調漲10元，台南余家蔬菜刀切麵林森店，大碗招牌麵牛肉麵漲20元，小碗漲15元。

牛肉商潘先生：「美國的萬聖節聖誕節，這段時間每一年在這個時候，這幾個月份（牛肉）都會漲價，今年是有漲比較多，本身是美國自己本身這邊的產能，他們有縮減產能。」

像是美國牛板腱年初一公斤約300元，現在來到400元，整體牛肉漲幅達1成～1成5，而牛肉麵業者指出，多數店家用美國牛澳洲牛，也有部分用台灣牛，但整體市場供應量少下，牛肉價格跟著飆漲，連帶店家漲聲響起，牛肉麵越來越貴，消費者的荷包越來越薄。

