獨家／物流車「門未關」還甩尾、逆向 民眾傻眼！憂傷人

台中潭子一輛物流車跨越雙黃線逆向行駛，後車廂尾門竟然全程敞開，箱子外露還一路甩尾，轉進巷內至少開了170公尺，司機竟然都沒發現。目擊民眾直呼太危險，擔心貨物掉落，車門甩來甩去也可能傷到人，將監視器畫面PO網，而這台違規的物流車涉及2項違規，最高可罰1萬9,800元。

監視器拍下，一台物流車跨越雙黃線，開在路中間。換個角度看，更誇張的是，後車廂門竟然沒關，裡面貨物一堆紙箱看得一清二楚，司機卻完全沒發現，一個甩尾又彎進巷子裡。目擊民眾好傻眼，一路看著物流車離開。

目擊民眾：「只是主要是門打開比較危險，速度應該都在速限內，今天算是頭一次看到，主要是這個路段，其實滿多貨運司機的，他後照鏡一定是看不到，因為剛好形成一個平行線，我也希望應該要有人提醒他啦。」

目擊民眾馬上把監視器畫面PO網，發文痛批，司機尾門都不用關，再來個大甩尾，萬一掃到汽機車，釀成財損人傷就糟糕了，而且貨物左搖右晃，也可能飛出去害人摔車。

事情發生在13號早上9點半，台中潭子弘福街，那一台尾門沒關的物流車，從旁邊這條街道甩尾彎進這個巷口，讓目擊民眾都捏把冷汗。

原來這台物流車先開到社區大樓送貨，離開後轉到馬路上，連續拐了兩個彎，至少行駛170公尺。這裡離物流營業所也很近，大約2公里，10分鐘的車程，實際到營業所求證，也確認是他們的物流車。

附近民眾：「很危險啊，他如果門突然掀開，有人經過就會撞到，如果有車過來，那門翻過來又翻過去又翻過來，他這樣開會翻來翻去，那不用說就很危險。」

總部公關私下回應，正在釐清事件經過，會加強員工教育訓練。這輛物流車至少涉及2項違規，包括跨越雙黃線及未關車門，最高可罰1萬9,800元，等於半個月薪水就沒了。就快過年，年節送禮、送貨量大，司機的一個小疏忽，不只血汗錢被罰，還可能釀成車禍。

