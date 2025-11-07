獨家／特斯拉「飆速」釀悲劇 死者家屬：他沒開過電車

特斯拉重大車禍，死者開車的速度快到嚇人，到底是為什麼。（圖／東森新聞）





台北一名開搬家公司的男子，為慶祝前妻生日，租來特斯拉，帶著4歲雙胞胎南下墾丁，卻在恆春高速追撞前方水泥車，再撞擊路口一家四貼的機車，開車男子傷重不治，前妻跟小孩傷勢不重。而死者開車的速度快到嚇人，到底是為什麼？死者家屬表示，他沒開過電車，是否新手駕駛出意外呢？但都已經從新北開了400多公里到屏東恆春，按理來說基本操作已經熟悉了。另外還有目擊者說，看到特斯拉在肇事前就擦撞兩次安全島，還多次飄移，莫非是疲勞駕駛嗎？但精神不濟，擦撞安全島時也應該嚇醒了，整起事件有太多疑點。

特斯拉呼嘯而過，從外車道切到機慢車道，速度飛快，似乎完全沒煞車，撞擊瞬間發出巨大聲響。從被追撞的水泥車角度來看，特斯拉追尾撞上右側車頭，擦撞之後整部車支離破碎，車殼零件瞬間噴飛，可見速度之快，但為什麼速度會這麼快。

記者vs.死者前妻舅：「（有開過特斯拉嗎），沒有，他沒有開過電車類的，在想是不是不熟悉電門，會不會因此暴衝之類的。」

記者vs.死者母親：「（他之前有沒有開過特斯拉知道嗎），我不知道，應該是沒有吧。」

死者26歲李姓男子自己開搬家公司，與29歲的前妻已經離婚兩年，兩人育有1子2女，先生了龍鳳胎才生小女兒。

依照家屬的了解，李男沒開過電動車，但都已經從新北開到屏東恆春，400多公里遠的距離，照理來說駕駛操作已經有基本的熟悉度，還是第一次開電車，馬力大貪圖速度感呢？

當下特斯拉的安全機制，似乎也完全沒有啟動。《EBC東森新聞》實測，踩著電門的狀況之下，特斯拉只會給出警告和提示，並不會採取任何動作。

特斯拉維修廠業者謝忠益：「我的主人腳在電門上，我幹嘛去擋他啊，電腦就是這樣子啊。」

而在案發前200公尺，有目擊者發現李姓男子行徑詭異，多次飄移撞擊安全島兩次，之後就像踩死電門瘋狂加速。

特斯拉維修廠業者謝忠益：「不單只是電動車啦，油車都會有一個碰撞的警告，但是你駕駛行為人，如果不理它的話還是沒有用。」

連續擦撞，就算是精神不濟、打瞌睡也應該嚇醒了，為何駕駛速度依然這麼快，特斯拉再安全，但主控權終究還是在駕駛人身上，因此要釐清案情，恐怕只能由原廠協助，透過內部系統分析事故前車輛數據和駕駛的操作狀況。

