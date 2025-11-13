獨家／特色「雞」肉鍋比拚！「藥膳紹興、無花果椰子、黃金花膠」

接連兩波東北季風報到，下周低溫出現1字頭，有業者推出進補身子的藥膳紹興雞肉鍋。（圖／東森新聞）





接連兩波東北季風報到，下周低溫出現1字頭，有業者推出進補身子的藥膳紹興雞肉鍋，另外也有清爽版本，像是無花果椰子雞肉鍋，主打用整顆新鮮椰子水加入氣冷雞肉，湯頭燉煮後鮮甜回甘，還有業者推出使用黃金花膠雞湯鍋，宣稱因為雞吃玉米，所以會有黃金色澤。

好幾塊放山雞腿肉放入鍋中大火油煎，直到表皮金黃上色酥脆恰恰，再加入靈魂的紹興酒，雞肉鮮味伴隨酒味在火焰中融合交織，鍋中再倒入藥膳養生湯底，放入枸杞、紅棗煮滾沸騰，秋冬一到不少人就愛吃火鍋，喝一口湯暖身也養生。

火鍋店老闆Peter：「冬天第一個大家想到的都是進補的部分，點火的動作讓酒精可以炙燒的部分，讓甜味保留在湯裡面。」

不只傳統藥膳雞肉鍋物很熱門，其他業者推出清爽版本，像是無花果椰子雞肉鍋跟豆漿雞肉鍋，整顆新鮮椰子水倒入這鍋加了無花果、新鮮椰子肉和海底椰的鍋中，再把整盤新鮮氣冷雞和蟲草花放入鍋內滾沸，原本清澈的火鍋湯底，在黃金8分鐘滾沸後變成淡淡的金黃色澤，不只湯頭鮮甜回甘，雞肉口感也很嫩。

家家戶戶可能都有冷氣機，但你聽過什麼是氣冷雞嗎，就是雞肉在屠宰之後以低溫冷卻方式，保持雞肉的鮮甜與美味。

單吃雞肉可不過癮，加上店家獨門配方，沾上用金桔汁、沙薑，還有醬油調成的醬汁，吃起來清爽可口。

火鍋店老闆娘李小姐：「純椰子的話他的甜味，他會有一點膩，如果加無花果就會多一種果味，那果香的甜味會讓你這個湯頭更濃郁。」

盤點各大火鍋業者不只有藥膳紹興放山雞肉鍋，還有無花果椰子跟豆漿風味雞肉鍋，另外也有品牌推出黃金花膠雞湯鍋，主打使用玉米雞燉煮而成，下周一將迎來新一波東北季風，北部低溫可低探至15度，秋冬一到民眾天冷吃火鍋，全身好暖活。

