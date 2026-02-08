獨家／特賣會之都！桃園蘆竹、大園「廠拍」密度全台之冠
就要過年了，不只民眾想趁著年前汰舊換新添喜氣，業者也想出清商品，桃園地區這幾天有非常多特賣會，價格都會讓你一度以為看錯！ 像是原價將近4千元的羽絨外套只要2百元，等於打了0.5折，還有正版動漫公仔也能用超便宜價格入手，民眾趁著周末趕緊來朝聖，希望能趁便宜、撿一波。
要說到全台灣特賣會最集中的地方，恐怕就是桃園的蘆竹、大園這一帶了，由於這個地區距離機場和港口都很近，不僅是台灣的物流心臟，廠房多、租金低，不少業者還會以極低的價格「整倉標購」品牌過季貨，即便以四折、五折的價格賣，還是能賺取不少利潤，但特賣會的貨源百百種，有業者自產自銷，或是賣過季庫存、退貨商品等，民眾懂挑懂選，到處都能撿到便宜。
各種顏色的衣服、褲子放在特賣會花車上，兩邊的衣架也掛整排，民眾東挑西選，拿起衣服比照長度，另一件外套直接試穿，價格幾乎都比市價便宜不只四折，整個特賣會倉庫擠滿人，歲末年終，大家都想搶便宜買新衣，但這些衣服或商品，到底從哪來能賣這麼便宜。
特賣會業者：「我們早在很久以前，就已經入駐在，這個工業區裡面，我們是因為大部分，都是我們自有工廠，不管是在台灣在中國，在越南其他在緬甸的一些，我們自己的工廠做的東西。」
清倉特賣會在桃園蘆竹大園一帶真的很夯，除了不少業者的貨源都是自有品牌，還有其他人是賣過季庫存，藉此騰出空間，年後能放新品，也有人賣百貨公司退貨或NG商品，以及免稅店的剩貨，公司倒閉的清倉也有，還有一部分貿易商從海外大批進口，直接在倉儲就地販賣，但比市價便宜這麼多，業者到底能賺什麼。
特賣會業者：「年底就做這麼一檔，所以我們就想說，換一個現金回來，這其實是回饋鄉親的一種，因為我們在這裡也是，大概三十幾年了，不一定符合成本，但大家買的開心比較重要。」
由於蘆竹與大園距離機場和港口都很近，大坪數廠房多租金又低，趁年末直接開倉特賣，可以剩下運費和人力成本，此外，他們常主打專櫃品牌，只須一到兩折就能拿下，一旁還會放利潤較高的品牌或雜貨讓顧客順手拿，或是以極低的價格「整倉標購」品牌過季貨，進貨成本可能只有原價的一折，假如賣到三折還是賺，業者換來滿手現金，民眾也多了對抗通膨的另類選擇，抓準特賣會時間懂挑懂選，整座桃園都是你的Outlet。
更多東森新聞報導
全聯總部普渡太澎湃！網友驚呆：根本特賣會
獨家／特賣會搶便宜！百人排隊站車道 垃圾丟民宅惹怨
獨家／又妳！百貨女裝特賣會遭竊 櫃姐秒認：4年前同一賊
其他人也在看
迎接人生上上籤！專家點「3生肖」15天運勢大翻轉
迎接人生上上籤！專家點「3生肖」15天運勢大翻轉
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
馬年送對禮旺整年！開運3招曝光走春送禮都藏財運密碼、星巴克限定達摩開搶
馬年到來，命理師提醒今年想要好運就要「以靜制動、借力使力」，越懂得休養生息、廣結善緣，反而越能招來好運，想要在新的一年開啟好運勢，不妨從這三大開運招數著手
Longchamp 品牌日驚喜開跑！情人節送禮、犒賞自己必收的 8 款命定包
每到情人節，想送包包卻怕預算爆表？想買實用款又怕不夠時尚？Longchamp絕對是你的救星！從經典尼龍到近年大熱的 Xtra 真皮系列，不僅擁有法國女人的優雅靈魂，更是耐用好裝的代名詞。這次精選了 8 款人氣最高的包型，從時下最夯的半月包、可愛度破表的迷你水餃包，到通勤族最愛的後背包，通通都有甜甜價。不管是男友要展現求生欲，還是女生想買個新包妝點約會穿搭，這份清單請務必收藏！
TrumpRx網站啟用 直接向藥廠買藥…「未必划算」
開放美國消費者自費直接向藥廠購買處方藥品的TrumpRx.gov網站5日晚間上線，至於多少病患將因此得以節省藥物花費，目...
迪化街年貨被嫌貴 網友：年都還沒過荷包先消瘦
台北市 / 綜合報導 年節腳步逼近，趁著週末假期，民眾到迪化街採買年貨，就算是寒流來襲，人潮還是不減，買氣非常熱；但有網友上網抱怨，價格似乎有點高，3條肉條秤斤賣66元，巴掌大小魷魚絲100元，被說連塞牙縫都不夠，不過實際比價，南門市場的魷魚絲，每100克還貴了約2.1元，民眾要怎麼把錢花在刀口上，看來起碼得貨比三家。 放眼望去迪化街滿滿人潮，頂著體感溫度不到10度的低溫，上街掃年貨就算是寒流來襲，買氣依然相當熱絡，買肉條當零嘴秤重賣3條66元，一條平均22元，就有網友發牢騷年都還沒過，荷包先瘦一圈，再來看看小朋友愛吃的乳酪絲，一個巴掌大小要價200元。民眾VS.記者說：「大概只有手掌大小，您說這樣多少錢，這樣子是200塊，那您會不會覺得這個價格偏高，有一點，對，因為想說過年還是要吃一下，因為往年都會買。」民眾人不介意，畢竟過年過節，開心最重要，但如果不吃肉條，改吃魷魚絲呢，攤位標價，魷魚絲一斤680元，買一百元大約就只有手掌大小，網友笑說連塞牙縫都不夠。民眾VS.記者說：「我剛剛買的更貴耶，真的喔，對啊，所以應該還好吧，年節應景的時候。」迪化街南北貨大比拚，怎麼買比較划算，貨比三家一定不吃虧，把鏡頭轉到南門市場，同樣買魷魚絲一包150元，兩邊業者比一比，迪化街業者，每100克價格約113.3元，南門市場攤販的魷魚絲，每100克價格約115.4元，年貨百百種，如何把錢花在刀口上，民眾心中自有一把尺。 原始連結
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
翁滋蔓情牽豪門 北一女校花級舊照曝光超驚艷
北一女校花冊翻開來，名單簡直閃瞎眾人！翁滋蔓、寇乃馨、Selina等前輩的少女時代充滿靈氣，當年穿著小綠綠的制服的丰采，至今仍是傳說，而Lulu也以自然系美貌殺出重圍，後來成為熱門的綜藝主持人。這些女神級學霸如今在演藝圈各據一方，現況更是媒體追逐的焦點。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
這部不能拍！女演員曝接《世紀血案》試鏡邀約 讀完劇本就警覺：太多問題
改編自林宅血案的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻意外引爆輿論撻伐。演員李千娜因一句「這件案子沒那麼嚴重，拍攝時很開心、很安心」遭網友炎上，演員群也陸續發聲致歉。女演員賴薇拉今（7日）則在Threads發文，透露自己曾拿到該片試鏡劇本，直言當下就意識到「這部不能拍」，更直言「拍了之後會有太多問題！」
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
日本國會改選遇大雪對自民黨不利？謝長廷給出驚人預測
日本眾議院大選今（8）日舉行投票，外界普遍預期現任首相高市早苗領導的自民黨將以壓倒性優勢獲勝，這場選舉對於去年失去國會兩院控制權的自民黨而言具有決定性意義。然而日本部分地區遭遇破紀錄降雪，可能影響選民投票意願。前駐日代表謝長廷分析，觀察高市早苗近日的演講旋風，即使風雪阻撓打折扣，自民黨取得過半數席次仍可期待。