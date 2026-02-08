獨家／特賣會之都！桃園蘆竹、大園「廠拍」密度全台之冠

各種顏色的衣服、褲子放在特賣會花車上。（圖／東森新聞）





就要過年了，不只民眾想趁著年前汰舊換新添喜氣，業者也想出清商品，桃園地區這幾天有非常多特賣會，價格都會讓你一度以為看錯！ 像是原價將近4千元的羽絨外套只要2百元，等於打了0.5折，還有正版動漫公仔也能用超便宜價格入手，民眾趁著周末趕緊來朝聖，希望能趁便宜、撿一波。

要說到全台灣特賣會最集中的地方，恐怕就是桃園的蘆竹、大園這一帶了，由於這個地區距離機場和港口都很近，不僅是台灣的物流心臟，廠房多、租金低，不少業者還會以極低的價格「整倉標購」品牌過季貨，即便以四折、五折的價格賣，還是能賺取不少利潤，但特賣會的貨源百百種，有業者自產自銷，或是賣過季庫存、退貨商品等，民眾懂挑懂選，到處都能撿到便宜。

廣告 廣告

各種顏色的衣服、褲子放在特賣會花車上，兩邊的衣架也掛整排，民眾東挑西選，拿起衣服比照長度，另一件外套直接試穿，價格幾乎都比市價便宜不只四折，整個特賣會倉庫擠滿人，歲末年終，大家都想搶便宜買新衣，但這些衣服或商品，到底從哪來能賣這麼便宜。

特賣會業者：「我們早在很久以前，就已經入駐在，這個工業區裡面，我們是因為大部分，都是我們自有工廠，不管是在台灣在中國，在越南其他在緬甸的一些，我們自己的工廠做的東西。」

清倉特賣會在桃園蘆竹大園一帶真的很夯，除了不少業者的貨源都是自有品牌，還有其他人是賣過季庫存，藉此騰出空間，年後能放新品，也有人賣百貨公司退貨或NG商品，以及免稅店的剩貨，公司倒閉的清倉也有，還有一部分貿易商從海外大批進口，直接在倉儲就地販賣，但比市價便宜這麼多，業者到底能賺什麼。

特賣會業者：「年底就做這麼一檔，所以我們就想說，換一個現金回來，這其實是回饋鄉親的一種，因為我們在這裡也是，大概三十幾年了，不一定符合成本，但大家買的開心比較重要。」

由於蘆竹與大園距離機場和港口都很近，大坪數廠房多租金又低，趁年末直接開倉特賣，可以剩下運費和人力成本，此外，他們常主打專櫃品牌，只須一到兩折就能拿下，一旁還會放利潤較高的品牌或雜貨讓顧客順手拿，或是以極低的價格「整倉標購」品牌過季貨，進貨成本可能只有原價的一折，假如賣到三折還是賺，業者換來滿手現金，民眾也多了對抗通膨的另類選擇，抓準特賣會時間懂挑懂選，整座桃園都是你的Outlet。

更多東森新聞報導

全聯總部普渡太澎湃！網友驚呆：根本特賣會

獨家／特賣會搶便宜！百人排隊站車道 垃圾丟民宅惹怨

獨家／又妳！百貨女裝特賣會遭竊 櫃姐秒認：4年前同一賊

