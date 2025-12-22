獨家／犯案前待這！ 汽油彈扔床、張文灌3包能量飲後攻擊商圈

張文入住中山站旁旅館，房內畫面曝光。（圖／東森新聞）





張文把捷運中山站旁的旅館當成軍火庫，最新畫面曝光，他入住的房內，床上放著汽油彈，他攻擊北車後回到中山區飯店，喝下3包能量飲後變裝出門攻擊中山站商圈。警方更掌握，他在犯案兩天前就搬著一整推車的汽油彈，從博愛特區的租屋處移動到中山商圈的旅館，他把旅館當成軍火庫，這兩天的時間，旅客和汽油彈當鄰居。

張文入住中山站旁旅館，房內畫面曝光，藏著犯罪計劃書的平板、汽油彈，還有變裝眼鏡就放在床上，從北車回飯店拿武器，還狂灌了3瓶能量飲。詭異的是他入住旅館沒有帶行李，只帶汽油彈。

警方掌握這段畫面，他在12/17下午3時45分，抱著一整推車的物品，離開博愛特區租屋處，拉著推車一路走；下午4時02分，張文出現在捷運中山站一號出口，下樓梯把推車抱起，接著就直接進到旅館裡，準備2天後執行隨機攻擊計畫。

遊客：「其實是真的滿可怕的啊，中山跟北車都是人群聚集的地方，所以一定是很可怕。」

在各國旅客聚集的中山商圈，張文把旅館當成軍火庫，更花了5700元入住3晚，他住哪間房？飯店不透露。但依飯店這間雙人房來看，一張床空間還算大，最重要的是這個逃生窗，看出去7樓的高度，能俯瞰整條南京西路，捷運中山站1號、4號，兩大人最多的出口都能看的相當清楚，尤其旅館側邊就是誠品南西。

民眾：「我有嚇到，因為我生活圈離這邊滿近的，然後我媽也在這裡上班，我不知道他（張文）住這邊，我不知道他就把東西（汽油彈）放在這邊。」

選擇人群聚集之處搬運犯案工具，12/17入住、12/19隨機攻擊，整整兩天，其他住客和汽油彈只有薄薄一牆之隔。張文策畫殺人計畫，在高樓躲了兩天，默默觀察周邊狀況，縝密布局最終釀成悲劇。

