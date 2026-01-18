獨家／狂人獵島1：不賣就加稅！川普向歐盟宣戰 格陵蘭人怒：被羞辱

記者彭光偉／台北-格陵蘭報導

丹麥與格陵蘭社群發起在各地同步舉行「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）遊行。（圖／取自X）

美國總統川普對於收購格陵蘭的決心幾乎已定，他透過社群媒體宣布，由於丹麥拒絕出售格陵蘭，且歐洲盟友派遣軍隊「阻礙交易」，即日起將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭等八個歐洲國家課徵10%關稅，並威脅若不妥協，6月將調升至25%。面對美國的強勢作為，《三立新聞網》獨家專訪格陵蘭當地旅遊新創公司「Roar Arctic」執行長Casper Møller，他直言川普的舉動讓當地人感到強烈的冒犯，「當有人走出來說要接管你的國家，或是把你的國家當成商品買賣，你當然會覺得被羞辱。」

格陵蘭人Casper接受三立新聞網專訪表示，美國總統川普強硬地要搶下格陵蘭，對當地人來說是個羞辱。（圖／Casper Moller提供）

住在格陵蘭首府努克（Nuuk）的Casper是當地原住民因紐特人（Inuit），他在受訪時表示感受到了格陵蘭的政治緊張氛圍，「我們看到了行動，看到了保護，丹麥軍隊和一些歐盟軍隊現在出現在格陵蘭。」但他認為，這些軍事部署並非為了開戰，「我認為我們不會看到歐盟、丹麥與美國之間在努克發生公開的戰爭。我認為我們現在看到的，是一種象徵性的行動，是要展現我們不是可以被隨意拿走的態度。」

對於川普聲稱「美國不接管，中俄就會介入」的說法，Casper反駁表示：「到目前為止，我沒有聽到來自中國或俄羅斯的任何威脅。我沒有看到任何戰艦，也沒有看到這兩個國家的任何軍事存在。」他強調，格陵蘭人想要的是自主權，「我們作為一個民族，想要成為自己房子的主人（masters of our own house）。」

Casper坦言，局勢的發展讓當地充滿不確定性。一年前川普第二任期剛上任提出購島時，或許還帶有商業炒作意味，但隨著委內瑞拉等國際局勢的變化，格陵蘭人開始意識到這是嚴肅的威脅。「這不僅僅是關於川普對格陵蘭感興趣，這一次情況嚴重得多……我們將其視為威脅，視為侮辱。」

即便美國擁有強大的軍事力量，且早在格陵蘭設有空軍基地，Casper仍認為衝突不會升級為熱戰。「我們是冷靜的民族（calm people），我們尋求外交解決方案。」他說道，「我們不用靈魂戰鬥，我們用聲音戰鬥。」面對大國壓境，格陵蘭人仍希望透過民主與外交途徑，在美歐對抗的夾縫中，守住自己的家園。

