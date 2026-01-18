獨家／狂人獵島2：拒川普砸錢收購！格陵蘭CEO：經濟仍靠丹麥但終將獨立

記者彭光偉／台北-格陵蘭報導

川普為了強搶格陵蘭不惜再把貿易戰火燒向歐洲，試圖以經濟手段迫使丹麥與格陵蘭就範。這座擁有稀土與戰略地位的島嶼，究竟價值多少？《三立新聞網》獨家專訪格陵蘭新創企業家Casper Møller。作為年輕一代的因努特人，他點出了格陵蘭的困境，雖然多數人渴望獨立，但經濟上卻仍離不開丹麥的支持。

格陵蘭新創旅遊公司創辦人Casper Møller接受三立新聞網採訪時表示，格陵蘭的經濟目前的確需要靠丹麥支撐，格陵蘭可接受新的合作和夥伴關係，但絕對不是像川普如此強硬地想要併吞格陵蘭。（圖／Casper Møller提供）

Casper在訪問中毫不避諱地談及格陵蘭的經濟現實。「目前我們每年獲得50億丹麥克朗的預算經費，這極大程度地支撐了格陵蘭的經濟。」他坦言，「這基本上意味著，如果你移除丹麥的撥款，格陵蘭經濟將無法生存。這是事實。」這或許讓川普看到了格陵蘭的軟勒，試圖用美國的資金取代丹麥的補助，進而買斷格陵蘭的主權。

然而，對於格陵蘭人來說，有些東西是錢買不到的。Casper在受訪時表示：「格陵蘭真正的貨幣不是金錢，是知識。」他解釋，在如此遙遠的北方生存，靠的是對環境的理解與適應，這才是因努特人的核心價值。「所以我的說法是，我們是非賣品，但我們絕對歡迎探索。」

《經濟學人》分析指出，美國此舉可能導致北約盟國間的信任崩盤。Casper也觀察到，自從購島議題發酵後，格陵蘭內部確實出現了一些分歧。一部分人希望藉此機會與美國結盟，快速推動獨立；另一部分人則主張採取務實的財政手段，繼續與丹麥合作。「格陵蘭在某種程度上變得有點分裂，」Casper說，「但在這場辯論中，主張務實、與丹麥保持關係的一方贏得了選舉。」

自川普總統重新提出「接管格陵蘭」的主張以來，格陵蘭島首次出現大規模街頭抗議。（圖／翻攝自X平台 @nexta_tv）

28歲自行創業的Casper認為，旅遊業是格陵蘭通往經濟獨立的重要支柱。自從川普在2025年初重提購島後，意外為格陵蘭帶來了巨大的國際曝光。「我們看到國際對格陵蘭的興趣急劇增加……我們看到了更多的收入。」他表示，雖然地緣政治帶來壓力，但也開啟了商業機會，「這為當地人、飯店、基礎設施開發、新機場打開了許多機會。」

面對美國用各種棒子與胡蘿蔔要逼丹麥與格陵蘭就範，Casper雖然不滿但仍對格陵蘭人想要掌握自己這塊土地的自主權充滿信心。他認為格陵蘭未來的獨立是必經之路，但必須建立在自主的經濟基礎上。「我相信有一天會獨立，」他說，「但我們需要新的合作者、新的夥伴關係……這需要時間。」

