獨家／狂人獵島3：只顧買島無視暖化衝擊！格陵蘭CEO：川普對北極無知

記者彭光偉／台北-格陵蘭報導

美國總統川普為了合理化收購格陵蘭的必要性，曾公開嘲諷格陵蘭人「使用雪橇犬保護國家」，暗示其落後與脆弱。這番言論聽在當地人耳裡，顯得格外刺耳且無知。《三立新聞網》越洋專訪格陵蘭在地人Casper Møller，對於這位長居佛羅里達州的總統，Casper回應「他不太了解北極，缺乏知識。」

格陵蘭旅遊新創公司執行長Casper Møller認為川普對北極生活環境缺乏知識，當地正遭受氣候變遷巨大衝擊，但川普看到的卻只是滿滿的商業利益。（圖／Casper Møller提供）

Casper解釋，在格陵蘭，雪橇犬並非川普口中的軍事笑話，而是生存的必需。「當你在格陵蘭，想從一個城市到另一個城市，你必須搭飛機或船。這裡沒有太好的基礎設施讓你開車往返。」他嚴肅地說，「最有效的交通方式就是拉雪橇……這再次回到了我提到的知識。這是關於你如何在北極實際運作。」

除了對生存智慧的蔑視，川普的強硬態度也與因努特人的文化格格不入。Casper分享了格陵蘭獨特的「Kaafemik」傳統，一種開放式的慶祝聚會。「當你生日或舉辦婚禮時，你會舉辦Kaafemik，這意味著基本上每個人都可以順道來參與你的慶祝活動。」他說，「這真的與我們作為一個冷靜的民族、敞開大門歡迎所有人有關。」Casper強調，他們願意向世界展示文化，「只要你尊重我們，我相信你會在這裡度過愉快的時光。」

然而，當美國在爭奪這塊土地的所有權時，格陵蘭也正在經歷氣候變遷的衝擊，這是比戰爭更迫切的危機。Casper語氣中透著擔憂：「格陵蘭的氣候變遷真的很有感，我認為我們可能是最早感受到它的地區之一。」他描述，季節過渡期變長，雨水增多，這對冰蓋非常不利。

Casper作為旅遊公司創辦人，他透露了對當地環境的長期觀察，他表示由於冰川崩解太快，海面上漂浮著大量冰山，甚至阻斷了航道。「有時候冰蓋的破裂是如此巨大，我們甚至無法開船在峽灣航行，因為冰實在太多了。」他描述努克附近的峽灣系統，「有時候我們進不去，因為那是成百上千平方公里的海面，擠滿了冰山。」

Casper Møller在接受採訪時表示，受到氣候變遷衝擊，格陵蘭的冰川已經嚴重融化變小。（圖／Casper Møller提供）

對於川普只看重格陵蘭的戰略價值與資源，卻無視環境的脆弱，Casper感到無奈。「我們看到山背後的冰川正在退縮，每年都在變小。」他在訪問最後強調，面對環境巨變，世界應該是合作而非掠奪，「這可能是地球上最後幾個未受破壞的生態系統之一……我們必須保護它。」Casper希望當世界看向格陵蘭時，看到的不只是美軍基地或稀土礦場，而是這片土地上真實生活的人們與消融中的冰雪。

