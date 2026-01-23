獨家/狂剷8公斤！FTISLAND李洪基大方認打瘦瘦針 李在真難忘在台買酒「跟媽媽喝得很開心」

韓國人氣樂團FTISLAND將於1月24、25日在台大體育館舉辦演唱會，三名成員李在真、崔敏煥、李洪基提前訪台，抽空錄製中天綜合台《綜藝OK啦》，並接受中天娛樂頻道獨家專訪。除了分享來台灣的難忘經歷、對台灣粉絲的感謝之外，成員李洪基也透露了近期剷肉成功的祕訣。

韓團FTISLAND李洪基(左)、李在真、崔敏煥來台，登羅志祥（左2）主持的《綜藝OK啦》。(圖／中天電視提供)

李在真透露，最令他難忘的台灣經歷不是正式行程，而是彩排結束後的休息時間：「我記得我們彩排結束後的休息時間，跑去買台灣的酒，我跟我媽媽喝得很開心。」李洪基也補充：「加上台灣威士忌很有名，還有我們每次在台灣演出都會給我們啤酒，會喝完啤酒後再演出。」

而他們去年曾說過想成為「最常來台灣的樂團」，可以期待今年會實現嗎？李洪基表示：「其實去年我們真的來很多次，從年初到年末幾乎都來了，今年才1月就已經在台灣了，說不定能打破去年的紀錄！」李在真也熱情回應：「多多邀請我們吧！」

當然，能來這麼多次，也多虧台灣粉絲的熱情，像這次演唱會加場，就有不少人表示是因為在SNS上敲碗才成功，李洪基說道：「看SNS上粉絲傳來的訊息量就知道，以前大多是韓國、日本的比較多，但最近台灣的變得超多。像最近粉絲幫我們掛廣告看板，還有投票出來的結果，這些都會一股腦兒傳給我們。」李在真也隨即認證：「台灣這邊有什麼話題也會傳給我們，所以我們都知道。」

崔敏煥則感謝台灣粉絲的支持：「前陣子我們在韓國辦了《FTSODE》首場，那天現場也有很多台灣粉絲來，真的很感謝。」李洪基聽完馬上補充：「我最近也在演音樂劇嘛，明天跟後天在台灣不是還有演出嗎？明明有演出，但昨天我在音樂劇現場也看到了台灣粉絲。」

韓團FTISLAND李洪基（中）、李在真（右）、崔敏煥來台接受中天娛樂頻道獨家專訪。(圖／中天電視提供)

而李洪基近期從73公斤減至65公斤，也成為粉絲間的熱門話題，更有不少人大讚他「瘦回25歲」！被問到減重秘訣，他毫不隱瞞地分享：「我打了最近流行的瘦瘦針，同時把運動量加倍，原本一週大概運動3天，現在一週運動6天。」

那兩位成員有覺得他瘦回25歲嗎？李洪基一聽到問題就忍不住抱怨：「他（崔敏煥）說我變老了！」，崔敏煥趕緊解釋：「不是說老啦，是洪基哥前陣子下巴線條有點不見了，最近下顎線出來之後，就很有原本那種花美男的感覺。」

李在真則直言：「不過畢竟還是有年紀了，說回到25歲是不是太誇張了點？」引發現場笑聲。李洪基自己反而認為：「其實，我覺得胖嘟嘟的時候更顯年輕，因為皮膚看起來更Q彈、飽滿嘛。」崔在真立即安慰：「沒有啦～現在更年輕。」

而下個月就迎來農曆新年，今年適逢馬年，李洪基開心的說：「各位，有人說今年是紅馬年，屬馬的人會運勢很好。而我也是屬馬的，所以屬馬的各位今年一定會非常非常順利，我也會順利！」沒想到才一說完，李在真隨即接說：「聽說屬羊也不錯。」兩人直接鬥嘴鬥了起來，李洪基還提醒「屬羊要稍微小心一點」，但李在真堅持：「沒有沒有，說是很好的，我媽說她看過了。」最後，三人也向自己的生肖夥伴喊話，「屬馬加油」、「屬羊加油」、「屬猴加油」，並一起用中文大喊「馬年行大運」，向台灣粉絲拜年。

