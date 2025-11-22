獨家／狂推限量優惠課程 台中美容師被控吸金600萬
台中一名楊姓美容師被顧客指控，先邀請客人來做臉之後，開始狂推限量優惠課程，一開始都會按時做，但後來都很難預約，等於買了課程卻用不到，還悄悄換了工作室的地點，直到今年8月就完全神隱搞消失，客人想退費都沒辦法，全台至少上百人受騙，金額高達600多萬，受害顧客已報案提告。
點開IG，美容簡介停留在8月活動，身體spa加臉部課程只要2199元，主打8年資歷美容師。這間台中的美容SPA工作室推出低價限量優惠課程，吸引一堆人購買，但報名後卻驚覺是一場騙局。
受害民眾A先生：「前面1、2次還有正常，後來再跟她約的時候，不是突然改時間，後來就說什麼搬到彰化去，要退錢，（美容師）她也說要退，結果後來都辦法退。」
受害民眾B小姐：「就是一開始的時候，我是覺得說很OK，所以我才會持續買課。後來的幾次給我們的產品，是像你賣場就買得到的，跟她一開始主打什麼，醫美院線的產品是完全不同的，做到一半的時候她在打瞌睡。」
不只產品變調，想約都找不到人，顧客指控楊姓美容師先邀請客人來做臉，再推優惠課程，原本還會按時做，曾換過工作室，預約課程不斷改時間，訊息也隔很久才回，到8月徹底神隱消失，說要搬到南投草屯，但IG還不斷發送訊息，要大家購買課程。
受害民眾C小姐：「就是已經找不到工作室，然後一直惡意的拖延，還繼續發儲值金的活動，這明明就確定沒有要做了，她還發儲值金的活動，這根本就是詐騙啊。」
許多顧客錢付了拿不回，在社群平台PO文組成自救會，才知道全台至少上百人受騙。美容師吸金至少600萬，有人怒告詐欺，還被美容師威脅。
受害民眾C小姐：「那個美容師還跟我朋友講說，我們告她詐欺，害她的帳戶被凍結，然後她又匯款給別人，害她的朋友也被凍結，要告我們誣告。」
《EBC東森新聞》實際打給楊姓美容師，電話已經變成空號。楊姓美容師戶籍登記在彰化，記者找上門，當地人卻說她已經搬走很久了。
知情人士：「是被人家設計，聽說被倒掉600萬，就她跟（朋友）10幾歲就認識，以前年輕的時後在酒吧認識的，都幫她很多忙，（這次）認為他在幫他啦。」
知情人士透露，楊姓美容師是被朋友詐騙，欠了一堆錢，現在有在做其他工作，想要慢慢還錢，不是故意神隱，是去避風頭，已經交由法律處理，但受害者只希望她能出來面對。
