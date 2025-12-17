獨家／狂！輔大演唱會請「羅志祥、告五人」 學生夜排卡位

輔大百年校慶舉辦校園演唱會，出現校內排隊的特殊景象。（圖／東森新聞）





輔大百年校慶舉辦校園演唱會，卡司超級豪華，請到羅志祥、告五人還有八三夭，而門票只要330元，讓大家直呼完全就是跨年等級的陣容，價格太佛心了。由於僅限學生跟校友參加，有同學早上6點鐘就先來卡位，出現校內排隊的特殊景象。

輔大工作人員：「領好票就直接下樓梯，到北門可以領票排隊喔。」

工作人員拿起大喇叭廣播再廣播，要學生們遵守入場規則，但人實在是太多。輔大工作人員：「來，手幫我抬起來，謝謝。」

擠啊擠，輔大校園演唱會的排隊人潮繞行中美堂整整一圈，再延伸到階梯，頭香學生戰力很足，直接來學校「拼早六」，連校外人士也來參一咖。

輔大排隊頭香學生：「差不多6、7點到吧，畢竟卡司這麼堅強，我們一定要搶最好的位置。」

輔大演唱會觀眾：「我從台中上來的啊，然後搭第一班高鐵，我的朋友是（輔大生），朋友買票。」

輔大學生：「就沒有想到會這麼多人，雖然說我們才大一而已，不知道往年是不是像這樣子排隊，因為昨天（16）剛剛排在我們後面的說，昨天半夜有看到有人在排，就有被驅離。」

大家擠破頭也要搶第一，就是因為這屆的輔大校園演唱會，完全是「跨年等級」的卡司，陣容超級豪華，只限學生跟校友參加。你沒看錯！亞洲舞王羅志祥，還有八三夭、告五人跟盧廣仲，統統都在名單上。有公關公司私下透露，以一般商演來說八三夭、告五人的費用都得破百萬，盧廣仲則是落在60到80萬，全部加起來費用可不便宜。

輔大校長藍易振：「輔大總共有25萬個校友，所以校友總會的力量非常大，校友都非常熱愛母校，（成本）千萬倒不至於啦，但是一定會有在七位數以上。」

校長強調校友們很給力，讓學生們花不到400元，就能看到這場「高規格」的演唱會。大咖來到校園開唱，入場之前，學生也先上演了一場卡位大戰。

