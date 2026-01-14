獨家／獵奇三色豆奶茶 民眾一次買15杯「全請朋友喝」

記者鮑琇微、岩祐安／台北-新北報導

小時候營養午餐中，「三色豆」是不少人的青春回憶，有些人愛，也有些人認為他不該出現在地球上。現在有早餐店業者挑戰極限，把三色豆取代珍珠加進奶茶裡，喝過民眾評價兩極，有人說好喝，也有人覺得「這味道太邪惡」，實際找民眾試喝，不少人都說豆味和蘿蔔味搭配奶茶，真的是個奇妙的味道。

早餐店業者自創三色豆奶茶。

早餐店業者皮老闆：「這是你的三色豆奶茶。」

你沒聽錯，營養午餐常客三色豆加進奶茶，搖搖瓶身，蘿蔔、青豆、玉米浮出水面say hi，實際找勇者試喝，味道如何？

民眾：「奶茶味道配上三色豆，好違和喔，那個綠色豆子會有個沙沙的感覺，會有一個...你吃起來會有點像芋頭的感覺。」

民眾：「豆子加奶茶，很難形容，好啦老實說我覺得沒有很好喝。」

評價兩極，但這杯還是要留下來，因為...

民眾：「我會請朋友喝，一定會請朋友喝，有福同享有難同當。」

民眾：「這是誰想出來，我覺得我們有代溝。」

三色豆加奶茶。

你可以不喝，但一定要請朋友喝，20元一杯，老闆推薦喝涼的，反向行銷還真的有客人大手筆一次買15杯，通通招待朋友喝。

早餐店業者皮老闆：「他說他自己不會喝，反應很兩極，好喝的說很好喝，不好喝的說不好喝，還有人說要集資告我，就他們很排斥這個，營養午餐不應該出現的東西，平日大概（賣）10杯左右，假日應該20、30杯。」

創意口味激買氣，還有早餐店業者推出香菜大俠牛堡，滿足香菜控的味，甜膩系蛋餅內餡換成Oreo、胡椒鹽改巧克力米，或是鹹酥雞風蛋餅，包皮蛋和九層塔，反向行銷儘管評價兩極，卻成功創造話題。

