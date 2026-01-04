獨家／獵奇餅乾「蛋」戰！ 皮蛋玉米片PK蔥花蛋、茶葉蛋洋芋片

餅乾「獵奇口味」大戰，推出皮蛋、蔥蛋、茶葉蛋對決。（圖／東森新聞）





洋芋片、玉米片又開打「獵奇口味」大戰，主角都是「蛋」，玉米片推出「邪惡」的皮蛋口味，洋芋片也推出「茶葉蛋」和「蔥花蛋」口味來PK，成功掀起超高討論度。

這真的是玩上癮了嗎？繼香菜口味之後，玉米片現在再推皮蛋口味，裡面拿出來，就跟皮蛋一樣黑漆漆，吃起來四個字，震撼人心。

怕皮蛋人，光聽到就心發寒，黑色玉米片上，還有白色斑點，還原皮蛋蛋黃。用聞的，味道沒想像中的衝鼻，只有淡淡皮蛋香，那吃起來呢？

民眾vs.記者：「（沒有很喜歡），為什麼？（會有一種怪怪的味道，太多了）。」

民眾vs.記者：「（好吃，有一點點皮蛋味很好），所以怕皮蛋的人應該也敢吃？，（嗯敢吃）。」

被說是超邪惡發明，不過看來味道還算親民，甚至被用來自製「皮蛋豆腐」，和「香菜皮蛋」。

除了皮蛋，其他品牌也推出蔥花蛋和茶葉蛋口味的洋芋片，尤其右邊的蔥花蛋，還沒吃光用聞的，味道就已經神還原。

超濃蔥香油味，一瞬間還真以為來到便當店，不愛蔥蛋真的不要挑戰。茶葉蛋則能聞到滷包八角香，盲吃的話猜的到嗎？

民眾vs.記者：「（茶葉蛋欸！聞起來有欸，魚皮？）蔥花蛋，（蔥花蛋喔，我覺得茶葉蛋比較像，茶葉蛋比較明顯）。」

民眾vs.記者：「（我怎麼好像都沒有感覺，（什麼口味）？我也覺得蔥花蛋比較有那個味道。」

還原度評價兩極，除了新品，皮蛋、蔥蛋、茶葉蛋，還有鹹蛋荷包蛋PK。餅乾口味在地化吸客，不難看出台灣人愛獵奇，更是對各種蛋情有獨鍾。

