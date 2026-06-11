獨家》獼猴大軍「洗劫」高雄果園 六龜、美濃損失逾6成

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六龜農友蘇炎城表示，獼猴入侵果園造成農損，榴槤蜜遭啃食破壞嚴重，農民估計作物受損逾六成、損失超過30萬元。（林雅惠攝）

高雄市六龜、美濃地區近期獼猴數量明顯增加，果園頻繁遭成群猴群入侵，芒果、芭樂及香蕉等作物接連被摘食與破壞，正值採收期的農作物屢遭「洗劫」，農民損失慘重，直言幾乎「防不勝防」，盼政府提出更有效防治對策。

前高雄市議員蘇炎城在六龜經營3甲多芒果、香蕉及榴槤蜜果園，他指出，當地猴害問題嚴重，常見上百隻獼猴成群入侵果園，幾乎難以驅離，他表示，日前甚至有獼猴攀爬電線桿不慎觸電死亡後掉落果園，觀察體型約達80公分，相當壯碩，顯示猴群活動頻繁且規模不小。

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六龜農友蘇炎城表示，獼猴入侵果園破壞芒果，果實遭啃食與丟棄，農民估計芒果等作物受損逾六成、損失超過30萬元。（林雅惠攝）

蘇炎城說，農業局雖有提供電圍網補助，但農民普遍認為實際效果有限，加上電力強度需受規範限制，實務上常出現「防猴效果有限，設備又難發揮作用」的狀況，讓不少農友對設置卻步。

他也提到，由於電網效果不佳，許多農民自認倒楣，因此乾脆沒有再去通報或申請電網補助，但他深感猴害問題相當嚴重，認為政府一定要盡快找出對治措施，否則農民損失慘重，一整年的辛勞也可能白費。

他表示，猴群破壞情形嚴重，他的果園芒果一套袋便遭破壞，榴槤蜜與其他成熟果實也常被摘下後僅咬幾口就丟棄，造成大量浪費，他估計，自家芒果、香蕉及榴槤蜜等作物受損比例至少達六成以上，損失金額超過30萬元，一整年心血幾乎付諸流水。

六龜陳姓農友表示，自家果園已架設簡易圍網並設置假人驅趕獼猴，持續使用數個月，但效果仍不彰，猴群依舊頻繁入侵。他指出，面對靈活且成群行動的獼猴，目前措施多屬暫時性防堵，難以真正阻止破壞情況。（林雅惠攝）

六龜陳姓農友表示，自家果園已架設簡易圍網並設置假人驅趕獼猴，持續使用數個月，但效果仍不彰，猴群依舊頻繁入侵。他指出，面對靈活且成群行動的獼猴，目前措施多屬暫時性防堵，難以真正阻止破壞情況。（林雅惠攝）

六龜陳姓農友則表示，自家果園已架設簡易圍網並設置假人驅趕獼猴，持續使用數個月，但效果仍不彰，猴群依舊頻繁入侵，他指出，面對靈活且成群行動的獼猴，目前措施多屬暫時性防堵，難以真正阻止破壞情況。

六龜黃姓農友表示，猴群常於清晨與傍晚入侵果園覓食，啃食果實並折損枝葉，造成農作額外損害。（林雅惠攝）

六龜黃姓農友也表示，猴群經常趁清晨與傍晚時段進入果園覓食，不僅啃食果實，也會折損枝葉，造成額外損害，他指出，面對行動靈活且熟悉地形的獼猴，即使加強巡視或驅趕效果仍相當有限，目前幾乎找不到長期有效的防治方式。

美濃地區芭樂農則指出，當地猴群常由「猴王」帶領成群進入果園，摘食芭樂與芒果後，常出現只咬一兩口便丟棄的情況，破壞遠大於實際食用量，即便農民架設圍籬，仍難以阻擋上百隻獼猴入侵，長期下來造成沉重經濟壓力。

對此，高雄市農業局表示，今年截至目前，美濃地區共接獲5件獼猴危害農作物通報案件，六龜地區則尚未接獲正式通報，依歷年防治經驗，架設電圍網為目前較有效方式，以2公頃農地為例，最高可補助23萬元，並可使農損降至約一成以下。

農業局指出，今年起已新增電牧器及低矮式電網等多元防治設施補助，讓農民可依實際需求選擇適合方式，並持續辦理輔導說明會與技術指導，目前已受理10件申請，未來將持續檢討補助機制，並輔導農民運用科學化防治設備，以降低獼猴危害，維護農民生產收益。

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