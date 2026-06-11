獨家》獼猴大軍「洗劫」高雄果園 六龜、美濃損失逾6成
高雄市六龜、美濃地區近期獼猴數量明顯增加，果園頻繁遭成群猴群入侵，芒果、芭樂及香蕉等作物接連被摘食與破壞，正值採收期的農作物屢遭「洗劫」，農民損失慘重，直言幾乎「防不勝防」，盼政府提出更有效防治對策。
前高雄市議員蘇炎城在六龜經營3甲多芒果、香蕉及榴槤蜜果園，他指出，當地猴害問題嚴重，常見上百隻獼猴成群入侵果園，幾乎難以驅離，他表示，日前甚至有獼猴攀爬電線桿不慎觸電死亡後掉落果園，觀察體型約達80公分，相當壯碩，顯示猴群活動頻繁且規模不小。
蘇炎城說，農業局雖有提供電圍網補助，但農民普遍認為實際效果有限，加上電力強度需受規範限制，實務上常出現「防猴效果有限，設備又難發揮作用」的狀況，讓不少農友對設置卻步。
他也提到，由於電網效果不佳，許多農民自認倒楣，因此乾脆沒有再去通報或申請電網補助，但他深感猴害問題相當嚴重，認為政府一定要盡快找出對治措施，否則農民損失慘重，一整年的辛勞也可能白費。
他表示，猴群破壞情形嚴重，他的果園芒果一套袋便遭破壞，榴槤蜜與其他成熟果實也常被摘下後僅咬幾口就丟棄，造成大量浪費，他估計，自家芒果、香蕉及榴槤蜜等作物受損比例至少達六成以上，損失金額超過30萬元，一整年心血幾乎付諸流水。
六龜陳姓農友則表示，自家果園已架設簡易圍網並設置假人驅趕獼猴，持續使用數個月，但效果仍不彰，猴群依舊頻繁入侵，他指出，面對靈活且成群行動的獼猴，目前措施多屬暫時性防堵，難以真正阻止破壞情況。
六龜黃姓農友也表示，猴群經常趁清晨與傍晚時段進入果園覓食，不僅啃食果實，也會折損枝葉，造成額外損害，他指出，面對行動靈活且熟悉地形的獼猴，即使加強巡視或驅趕效果仍相當有限，目前幾乎找不到長期有效的防治方式。
美濃地區芭樂農則指出，當地猴群常由「猴王」帶領成群進入果園，摘食芭樂與芒果後，常出現只咬一兩口便丟棄的情況，破壞遠大於實際食用量，即便農民架設圍籬，仍難以阻擋上百隻獼猴入侵，長期下來造成沉重經濟壓力。
對此，高雄市農業局表示，今年截至目前，美濃地區共接獲5件獼猴危害農作物通報案件，六龜地區則尚未接獲正式通報，依歷年防治經驗，架設電圍網為目前較有效方式，以2公頃農地為例，最高可補助23萬元，並可使農損降至約一成以下。
農業局指出，今年起已新增電牧器及低矮式電網等多元防治設施補助，讓農民可依實際需求選擇適合方式，並持續辦理輔導說明會與技術指導，目前已受理10件申請，未來將持續檢討補助機制，並輔導農民運用科學化防治設備，以降低獼猴危害，維護農民生產收益。
其他人也在看
救助白米驚見活蟲! 五結農會允諾6/18前全數更換
北部中心／黃富溢 宜蘭報導宜蘭縣五結鄉農會代辦公糧救助米，結果收到米的民眾卻發現，白米裡居然有米蟲，而且分裝米的袋子，封口還有個大洞，照片曝光後引起討論，農糧署清查後表示，是封口機開機溫度不夠，導致封口不完全，加上高溫導致蟲卵孵化。農會承諾會端午節前，將發放出去的米全數更換。
快訊／桃園警匪追逐！嫌犯車輛波及無辜民眾釀2命危
快訊／桃園警匪追逐！嫌犯車輛波及無辜民眾釀2命危
蔡正元超狂探監名單曝！連「這大咖」也現身
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因涉入「三中案」中影股權交易爭議，被法院認定侵占阿波羅公司資產約新台幣2.8億元，遭判刑3年6月定讞，今年3月底已入監服刑。時隔2個多月，蔡正元今（11）日首度透...
王鴻薇撞臉《鐵拳教育》反派！一票人：超像
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》改編自人氣漫畫，以校園霸凌、家長濫訴與教師處境崩壞為主軸，讓不少台灣觀眾產生共鳴，掀起社群平台延伸討論。國民黨立委王鴻薇才剛推薦大家去看此劇，意外釣出設計師聶...
中男嗆鄭麗文「台灣變香港」！黃暐瀚說話了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪美，然而在美東時間8日出席紐約智庫「亞洲協會」座談時，突遭一名旅美中國籍人士嗆聲：「擁抱共產黨，台灣變香港！」該名男子隨即被驅離會場，後續更傳出有中...
台股暴跌後神V轉浮現「第二隻腳」？專家點名12檔AI績優股：趁殺低快上車
美伊再度爆發軍事衝突，疊加通膨數據因素，美股三大指數下跌，台股今（11）日開盤就暴跌逾1200點，盤中神V轉再度拉升，高低震盪達1456點，終場僅小跌76點，以43149點作收。對此，摩爾投顧分析師葉俊敏在直播中指出，台股技術面已與8日低點形成「雙腳打底」型態，融資浮額被迫出場，投資人可利用市場拉回，分批布局台積電、聯發科、南亞科 、華邦電、旺宏等12檔績優......
共艦高調殺進台灣東部！陳冠廷爆驚人下一步
[NOWNEWS今日新聞]針對中國交通運輸部宣稱於6月6日至10日在台灣東部海域執行所謂「海上交通專項執法和掃測行動」，並聲稱相關行動是因應日本與菲律賓啟動專屬經濟海域（EEZ）劃界談判，民進黨立法委...
川普揚言今晚重擊伊朗！威脅奪取石油重鎮哈爾克島
美國總統川普週四表示，美軍將在今晚對伊朗發動強力打擊，並計畫奪取伊朗石油樞紐哈爾克島。儘管雙方正進行間接談判，但近日頻繁的報復性空襲已讓停火協議名存實亡，中東局勢再度陷入緊繃。
國台辦中計了？沈伯洋樂歪：叫我天才小釣手
[NOWNEWS今日新聞]民進黨台北市長參選人沈伯洋日前拋出「首都對首都交流」構想，表示不排斥赴中交流，並直言最想拜訪北京，引發討論。中國國台辦隨即回應，批評他是「台獨頑固份子」自抬身價、不值一評。對...
日前首相岸田文雄發文一度稱邱義仁「台灣總督府資政」 藍委批賴總統不抗議「欣然當殖民政府」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任日本首相的眾議院議員岸田文雄10日在X發布與總統府資政邱義仁會面握手照片，但被眼尖的在台美僑政治評論者方恩格發現，...
中職》朱育賢再見安打！味全4比3上演逆轉秀 台日友好之夜留住勝利
味全龍今天（11日）在天母棒球場主場迎戰中信兄弟，前6局靠著先發投手蔣銲壓制取得1分領先。然而7上被
中職》富邦躍居第2！後藤光尊：一場一場拿下 點出阿部雄大控球不理想
富邦悍將今天擊敗統一獅，上半季勝率追上台鋼雄鷹並列第2，總教練後藤光尊表示，接下來剩下的比賽一場、一
幼幼兒園遭滲透？驚傳教唱中共建黨歌 陸委會喊「不責怪老師」原因曝
即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導適逢6月畢業季，幼兒園家長在社群爆料，園方要求學童在畢業典禮前，要學會唱〈科目三〉等中國歌曲，包含慶祝中共建黨百年的〈把未來點亮〉，消息一出引發高度爭議。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日透露，發生地點在台北市的公立幼兒園，所以陸委會請教育部轉台北市教育局去了解處理，但目前陸委會還沒得到具體答案。同時他也不相信一般的幼兒園老師會知道，所以也不責怪幼兒園老師。
影/直擊台南「強勁波浪」超狂淹水！他苦笑：可以浮潛
中央氣象署11日持續發布台南市大雨特報、大雷雨即時訊息，台南多地出現淹水狀況，路面積水幾乎要超過成年人的小腿肚之高，許多民眾苦惱車子怎麼前進，路面淹成一片水塘，「強勁波浪」讓民眾叫苦連天。
中職》朱育賢擊出再見安打 味全龍封王魔術數字減為M7
味全龍今天靠朱育賢再見安打，最終就以4：3逆轉勝中信兄弟，上半季封王魔術數字減為M7。此役1局下味全靠張政禹安打和劉基鴻二壘安打先馳得點。兄弟打線悶了6局，7局上大爆發，許基宏選到四壞保送，詹子賢安打，江坤宇挨觸身球形成無人出局滿壘，王政順適時安打追平比分，許庭綸擊出2分打點安打反超前，只是高宇杰、
是甜甜價上車還是騙韭菜？「這檔」PC、伺服器業務升溫卻慘崩6天登弱勢股王 網哀：抱的心很累
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（11）日台股加權指數收盤43,149.46點，跌76.08點，跌幅0.18%，觀察今日表現弱勢個股，仁寶前（9）日公布最新財報數據，...
玉山盃／首日戲劇性滿點！花蓮再見觸身球 臺南逆轉勝開胡
玉山盃青棒錦標賽11日開打，首日賽事就充滿戲劇性，花蓮縣與彰化縣在三重棒球場上演投手戰，一路僵持到延長8局，花蓮靠重播挑戰確認賴佳啟觸身球保送，以1比0氣走彰化；桃園平鎮球場則有臺
捲入侵權風暴 學者：台積電不會犯低級錯誤 地緣政治介入成分高
護國神山捲入侵權訴訟；台積電遭兩家專利授權公司指控，生產的晶片侵犯他們的專利，若侵權認定成立，最嚴重可能禁止相關晶片進口美國；台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電各部門運作都非常縝密，營運上不太可能會犯這種低級錯誤，地緣政治介入的成分比較多，想藉機打擊台積電長久建立的名譽。
威力彩29連槓下期衝9.6億！ 今彩539頭獎開2注獎落「這2縣市」
台彩今（11）晚派彩結果出爐，威力彩頭獎、貳獎雙雙槓龜，下期將於6月15號開獎，頭獎獎金上看9.6億元。今彩539八百萬頭獎開出2注，獎落高雄市阿蓮區中正路656號「泰順發彩券行」、臺中市沙鹿區北勢里
殷瑋聲量狠壓蔣萬安！她酸爆：幕僚更像市長
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前於議會備詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次代答、與議員激烈交鋒，引發外界質疑「究竟誰才是真正的市長」。對此，政治評論員吳靜怡指出，殷瑋近期聲量已逐漸超越蔣萬安...