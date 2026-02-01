獨家／玄！「擋彈將軍」宮廟厚地磚炸裂 溫差12度

台南佳里區永安宮廟廳正前方的地磚，幾天前無預警爆裂。（圖／東森新聞）





台南佳里區永安宮廟廳正前方的地磚，幾天前無預警爆裂，也因為這間宮廟供奉的千里眼和順風耳，就是3年多前88槍案中，遭槍手洪政軍開槍掃射打中的神像，廟方人員認為，地磚沒有隆起，沒有預警卻突然炸裂，是不是主神池府千歲有話要說。不過查了當天的氣溫，溫差將近12度，因此也可能是熱漲冷縮，導致地磚爆裂。

下午時段廟公進到寺廟裡整理廟廳，外頭的地磚卻無預警向上爆裂。廟方人員vs.記者：「喔他人到門邊的時候，就突然砰起來，跳很高餒齁。」

放大仔細再看，地磚沒有預先隆起，也沒有其他徵兆，就這麼突然爆炸開花，廟公聽到巨響第一時間來拍照。.永安宮名譽委員徐正男：「差不多4公分，跳這樣起來，差不多到這麼高，很重喔，啊又翻面過來。」

這裡是台南的佳里永安宮，29日下午4點多，厚度約4公分的地磚比一般磁磚厚，無預警爆裂，這炸裂的地磚好巧不巧就在廟廳正前方、天公爐正後方，讓廟方也猜測是不是主神池府千歲有話要說。

永安宮名譽主委黃金聰：「我們這邊的信徒，這邊的委員的心裡都有在想說，這個算說有怪怪，感覺說是不是神明要來指示什麼。」

永安宮已經有75年歷史，改建後鋪設的地磚，也是2010年鋪的，到現在也已經有16年的時間。1月29日地磚爆裂當天，佳里區的氣溫最高溫24度，最低溫是凌晨2點只有13.7度，事發當下則是22度，疑似溫差大加上地磚久了，才會突然炸開。

永安宮名譽主委黃金聰：「說是熱漲冷縮，也是有啦，也是想說有想說王爺可能要指示什麼事，應該也是有啦。」

而這間永安宮廟裡的千里眼和順風耳，就是3年多前88槍案中，坐鎮台南前市議員謝財旺服務處，被子彈打到的2尊神像，修復之後多了「擋彈將軍」的稱號。供奉2尊擋彈將軍，廟門的超厚地磚又莫名其妙自爆，自然現象搭上奇聞軼事，引人聯想。

